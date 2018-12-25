Başkan Tütüncü mahalle toplantısına katıldı

ANTALYA, () - KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Avni Tolunay Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi, çalışmalarını anlattı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Avni Tolunay Mahallesi'nde düzenlenen mahalle toplantısına katıldı. Mahallede mülkiyet sorunları yaşandığını belirten Başkan Tütüncü, mahalle için özel bir imar planı hazırladıklarını kaydetti. Çocukların okula parklardan geçerek gidip geleceği, parkların içine özel okul yolları olan bir plan hazırladıklarını kaydeden Başkan Tütüncü, "Yaşlılarımız camiye ulaşmak için yolun karşısına geçmek zorunda kalmayacak. Katları yeterli, arazi büyüklükleri uygun ve son derece Avrupai bir imar planı hazırladık. Avni Tolunay için bölgeye, semte Antalya'ya kıymet getirecek bir imar planı" dedi.

KEPEZ'İN SORUNLARI TARİH OLDU

Göreve geldiklerinde Kepez'de imar, mülkiyet, 2B ve tapu sorunları olduğunu kaydeden Başkan Tütüncü, "Israrla bu sorunların üzerine gittik. Bugün Kepez'de 40 binden fazla hemşehrimize tapu verdik. 23 mahallede 2B sorunu vardı. Bugün bu sorunun hepsi tarih oldu. 32 mahallede kat artışı yaptık. Vatandaşlarımıza verilen tapuları kıymetlendiren biz olduk. Avni Tolunay'ın sorununu bir masa etrafında çözüme kavuşturan biz olduk. Bu sorunları çözebilecek güce sahip olan yine biziz. Kepez'in sorunlarına çözüm getirmek için çaba sarfetmeye ve enerji ortaya koymaya devam ettik" diye konuştu.

Avni Tolunay için 2 kez imar planı yaptıklarını belirten Başkan Hakan Tütüncü, “Bu planlar mahkemelerce iptal edildi. Vatandaşlarımızın sorunlarını çözebilmek için tekrar tekrar çalıştık. Bunun en güzel örneği Kepez'de Altınova'dır. 10 yıllık belediye başkanlığı dönemimde burası tam 3 kez iptal edilmiştir. Mahkeme kararlarına karşı olmayacak bir şekilde ara formül üretmek suretiyle vatandaşlarımızın sorunlarını çözmede onların beklentilerine cevap verme noktasında oldukça çaba kazanmış bir belediyeyiz. Altınova'da olduğu gibi Avni Tolunay'da da vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirmeye çalıştık. Şimdi enerjimizi mülkiyet sorunlarını çözme ve onları bitirme yoluna sevk ettik. Hedefimiz öncelikle mülkiyet sorunlarını çözmek. İmar planlarını yapmak suretiyle Avni Tolunay'ı bambaşka yerlere taşıyacağız" dedi.

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