Başkan Tütüncü, kadınları dinledi

ANTALYA, () - KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, her ay düzenlenen 'Kadınlar Buluşması'na katıldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Şoförler Odası Düğün Salonu'nda düzenlenen kadınlar buluşmasına katıldı. Dokuma Park'ta açtıkları kadınlar el emeği çarşısının bir benzerini batı mahallelerinde de açacaklarını kaydeden Tütüncü, ev hanımlarının pazar alanlarına ulaşımını kolaylaştırmak için ocak ayından itibaren ücretsiz servis imkanı da sunacaklarını söyledi.

KADIN KOOPERATİFLERİNE DESTEK

Meslek edindirme kurslarının ve bu kurslara katılım sayısının arttığını belirten Tütüncü, kadınların öğrendiği sanatı ev ekonomilerine kazandırabilmeleri için Dokuma Park'ta çarşı kurduklarını kaydetti. Üreten kadınların daha da nitelikli ortamlarda ev ekonomilerine katkıda bulunmasını sağlayacak, yeni el emeği çarşılarının yakında hizmete gireceğini vurgulayan Hakan Tütüncü, "Önümüzdeki süreçte çalışan kadın sayısını arttırmak için kadın kooperatifleri kuracak ablalarımıza rehberlik ve destek hizmetleri de vereceğiz" dedi.

'BSM MEMNUN EDİCİ'

Kadınlara yönelik 7 noktada sabah sporu yapma imkanı getirdiklerini de vurgulayan Tütüncü, yeni yılda Yenidoğan Mahallesi'nde yeni bir salon daha kuracakları müjdesini de verdi. Belediyenin kadınlara yönelik hizmetleri arasında en memnun edici hizmetin belediye sağlık merkezi (BSM) olduğunu belirten Tütüncü, kadın doğum ve çocuk hekimlerinin göreve başladığını söyledi. "Kepez güçlü ve mutlu kadınların şehri olsun istiyoruz" diyen Hakan Tütüncü, "Kadınlarımız için farklı ve yeni projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

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