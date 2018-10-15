Başkan Tütüncü, kadınlar gününe katıldı

ANTALYA, () - SOSYAL medya hesaplarından kendisini çay içmeye davet eden vatandaşların evine konuk olan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bu kez Sabiha Eser'in gün davetine katıldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sosyal medya hesaplarından çaya davet eden ilçe sakinlerinin evlerine konuk oluyor. Her gün 19.00- 23.00 saatleri arasında farklı mahallelerden 9'a yakın eve konuk olan Başkan Tütüncü, bu kez Gündoğdu Mahallesi'nde oturan Sabiha Eser'in gün davetine katıldı.

Kadıların dileklerini dinleyen Başkan Tütüncü, çözüm noktasında da bürokratlarına talimat verdi. Belediyeciliğin yol, asfalt ve park yapmaktan ibaret olmadığını belirten Hakan Tütüncü, en önemli hizmetin gönüllerde bir şeyler yapabilmek olduğunu söyledi.

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