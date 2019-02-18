Başkan Tütüncü ittifak ortakları ile buluştu

ANTALYA, () - KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, MHP Kepez İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği kahvaltıda, ilçede mülkiyet ve imar problemlerini çözdüklerini, 43 bin tapu tahsisi yaptıklarını söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, MHP Kepez İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği kahvaltıya katıldı. MHP Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar'ın ev sahipliğinde, Sakarya Parkı'ndaki restoranda düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, bazı sendika başkanları, MHP'nin Kepez Meclis Üyesi aday adayları, mahalle başkanları ile mahalle muhtarları katıldı.

'MİLLETİ BÖLMEK İSTEYENLER KAYBEDECEK'

Cumhur İttifakının buluşmasında konuşan Başkan Hakan Tütüncü, Türkiye'nin, zor bir süreçten geçtiği bugünlerde milli birlik ve milli beraberliğe ihtiyacı olduğunu çok iyi bildiklerinin söyledi.

Bu anlayışla hareket ederek Cumhur İttifakını Kepez'de en iyi şekilde temsil ettiklerini aktaran Tütüncü, "Kepez'de, Cumhur İttifakımızı, birliğimizi ve beraberliğimizi en güzel şekilde temsil ederek, en iyi neticeyi elde etmekle yükümlüyüz. Herkes kendi ilçesinde aynı duyguyla hareket ettiğinde Allah'ın izniyle Antalya'mızda Cumhur İttifakı bambaşka bir netice elde edecek. Aziz milletlimizi doğulu, batılı, kuzeyli ve güneyli diye bölmek isteyenler kaybedecek" dedi.

31 Mart'ta sandıklarda en güzel neticeyi elde edebilmek için durmadan, dinlenmeden çalıştıklarını kaydeden Başkan Tütüncü, "Her başarı hikâyesinin arkasında büyük bir fedakârlık, azim ve gayret vardır. Başarı, çok çalışanların ve terleyenlerindir. O yüzden birlik ve beraberliğimiz bizim için büyük bir şans. En güzel şekilde çalışarak güzel bir neticeyi birlikte elde edeceğiz" diye konuştu.

Ak Partili Büyükşehir ve Kepez Belediyesinin geçmişlerinde utanılacak, sıkılacak icraatlarının olmadığı kaydeden Hakan Tütüncü, "Büyükşehir ve Kepez Belediyesi olarak günlere, gecelere sığmayacak başarılar elde ettik" dedi.

'43 BİN TAPU DAĞITTIK'

2009'da Kepez'de en önemli problemlerin başında mülkiyet ve imar problemlerinin geldiğine değinen Tütüncü, "Şimdi bu sorunların yüzde 90'nından fazlası çözdük. Dile kolay 2009-2019 döneminde 43 bin tapu dağıttık ve 80 binden fazla gecekonduyu kaldırdık. Gecekonduları tahliye ederken, hiçbir yerde kavga, gürültü olmadı. Kimsenin gözünden yaş akmadı. Kepez'deki değişimi, dönüşümü gönüller kazanarak yaptık" diye konuştu.

AK Parti ve MHP'nin geçmişin şanla, şerefle dolu olduğunu belirten Tütüncü, "Bu camiaların Türkiye'ye, güzel günler armağan edeceğine yürekten inanıyorum" dedi.

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