Başkan Tütüncü esnafı dinledi

ANTALYA, () - KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İnşaat Malzemecileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Şerafettin Şimşek tarafından düzenlenen toplantıda esnafın taleplerini dinledi.

İnşaat Malzemecileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Şerafettin Şimşek'in düzenlediği toplantıya, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün yanı sıra Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve kooperatif üyesi esnaf katıldı. Esnafın talep ve şikayetlerini dinleyen Başkan Tütüncü, İnşaat Malzemecileri, Hurdacılar, Yeşil Antalya ve Akdeniz Sanayi sitelerinde yapılması gereken hizmetlerin tamamını yaptıklarını belirtti.

2009'da göreve geldiğinde İnşaat Malzemecileri Sitesi'nin, yollarıyla, yeşil alanlarıyla ve imar durumuyla Kepez'in kanayan bir yarası olduğunu belirten Tütüncü, "Kooperatifimizi sıkıntılı günlerden çıkarıp, aydınlık günlere kavuşturma arzusu içerisinde olduk. Aynı şekilde Hurdacılar, Akdeniz Sanayi Sitesi ile Yeşil Antalya Sanayi Sitesi'nin de sıkıntıları vardı. Problemleri çözmek için kooperatiflerimizin başkanlarıyla sıra dışı bir mesai yürüttük. Geldiğimiz noktada esnaf sitelerinin çözülmesi gereken problemlerini çözdük ve yapılması lazım hizmetleri gerçekleştirdik" dedi.

Üretim ekonomisinin ayağa kaldırılması gerekliliğine işaret eden Hakan Tütüncü, "İlçemizdeki sanayi sitelerimizin içerisinde üretim yapabilecek, teknolojilerini geliştirerek ticari şirketlerini geleceğe güçlü bir şekilde taşıyabilecek cengâverler var. O zaman bizim bu cengâverleri desteklememiz lazım. Özellikle Akdeniz ve Yeşil Antalya siteleri için söylüyorum 35-40 yıl önce yapılmışlardı. Bu zaman içerisinde dünyada çok şey değişti. Bugün kabına sığamayan bir sanayi topluluğu haline geldi" dedi.

Başkan Tütüncü, imar düzenlemeleriyle sitelerdeki dükkânları büyüttüklerini, imar düzenlemeleriyle üretmeye yönelik adımlar atacak sanayi esnafının önünü açmaya çalıştıklarını kaydetti.

YENİ İNŞAAT MALZEMECİLERİ SİTESİ'NİN YAPIMI BAŞLIYOR

Başkan Hakan Tütüncü, yerleşim yerinden uzak bir alanda yeni bir inşaat malzemeciler sitesinin kurulacağını bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"En önemli amaçlarımızdan bir tanesi şehrin geleceğine yönelik esnaf sitelerine bir vizyon ortaya koyabilmekti. Esnaf siteleri önümüzdeki yıllarda şehrin içerisinden kalacağından dolayı İnşaat Malzemecileri Sitesi, çok farklı bir şekilde değerlendirilecek ya da yeterli gelmeyecek. Bu nedenle rezerv esnaf siteleri alanını oluşturmalıyız. Bununla ilgili geçtiğimiz yılarda attığımız en önemli adım yeni inşaat malzemecileri sitesini tasarlamak ve planlamak oldu. Şu an itibariyle yeni sitenin imar planlamasında sona gelindi. Tamamlandıktan sonra yeni sitenin inşasına başlanılacak. Bu kolay bir süreç olmadı. Yaklaşık 7 yıldır üzerinde çalıştığımız bir konuydu. Mülkiyet problemleri, imar uygulamaları problemlerini çözdük."

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