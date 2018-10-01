Başkan Tütüncü aşure dağıttı

ANTALYA, () - KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, DokumaPark'ta düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure ikram etti.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, DokumaPark'taki Ele Emeği Çarşısı'nı ziyaret etti. Burada ziyaretçilerle sohbet eden Başkan Tütüncü, daha sonra Muharrem ayı dolayısıyla hazırlanan aşureyi dağıttı. DokumaPark'a getirilen bin 500 kişilik aşure kazanının başına geçen Başkan Tütüncü, günün ilk ziyaretçilerine aşure ikramında bulundu. Bu sırada dilek ve temennilerde bulunmak isteyenlere de zaman ayıran Tütüncü, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.

DOKUMA PARK'IN CAZİBESİ ARTIYOR

Geçen yıl kurulan Ele Emeği Çarşısı'nın yeni düzenlemeyle daha cazip hale geldiğini belirten Tütüncü, çarşının cuma ve cumartesi kurulduğunu hatırlattı. İki haftada bir pazar günleri kurulan Antalya'nın ilk Antika pazarıyla da DokumaPark'ın Antalya'nın yeni cazibe merkezlerinden biri haline geldiğini belirten Tütüncü, içindeki müzeleriyle, kafeleriyle, yazlık sinemasıyla güzel bir mekan oluşturduklarını söyledi.

ÇARŞI ESNAFINI ZİYARET ETTİ

Portakal, zeytin ve botanik bahçelerinin yanı sıra yapımı devam eden müzeleriyle DokumaPark'ın hak ettiği ilgiyi görmeye başladığını belirten Hakan Tütüncü, “Bu günde Muharrem ayının geleneksel aşuresini ikram ediyoruz. Rabbim bizi çok daha güzel günlerde beraber kılsın" dedi. Ardından çarşı esnafını tek tek ziyaret eden Tütüncü, el emeklerini sunan kadınların taleplerini de dinledi.

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