Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR,(Konya) () - SEYDİŞEHİR Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve Ak Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ile birlikte ev ve iş yeri ziyaretleri yaptı. Başkan Tutal, Seydişehirlilerin istek ve taleplerini dinliyor.

Seydişehir’de taksi durağında taksici esnafıyla buluşan Başkan Tutal, amaçlarının Seydişehir'e hizmet olduğunu bu yönde çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

Seydişehirli hemşerileri ile her fırsatta istişare de bulunduklarını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal "Esnafımızın ve vatandaşlarımızın talepleri, fikirleri bizim için önemli. Biz hemşerilerime hizmet için buradayız. Belediyecilik sadece alt yapı, su, kanalizasyon, park ve yeşil alanla olmuyor. Her konuda hizmet ederek gönüllere girebilmekle oluyor. Her zaman halkımızla iç içe hizmet için çalışıyoruz. Seydişehir'de gerçekleştirdiğimiz güzel ve kalıcı hizmetler bizi mutlu ediyor." dedi.

Yaşlı ve engellileri de ziyaret eden Başkan Tutal, ev ziyaretleri kapsamında kırsal ve merkez mahallelerde bulunan vatandaşları ziyaret etti. Başkan Tutal, Hacıseyitali Mahallesinde Mehmet Polat'ı Kızılcalar Mahallesinde Şeref Koçak'ı, Ulukapı Mahallesinde ise Bedriye Korkmaz'ı evinde ziyaret etti. Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Sizler bizim için en büyük değerlerimiz, eli öpülesi büyüklerimizsiniz. Sizlerin duaları ile bizler ayakta duruyor, başarılı oluyoruz. Allah sizlere sağlıklı uzun ömürler versin " dedi.

FOTOĞRAFLI