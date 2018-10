Başkan Tutal, muhtarları unutmadı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR,(Konya)() - SEYDİŞEHİR Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Başkan Tutal, kırsal ve merkez mahallede görev yapan mahalle muhtarlarının 19 Ekim Muhtarlar gününü kutladı. Adile Baysal Kültür Evinde düzenlenen programa Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal kırsal ve merkez mahalle muhtarları ile Seydişehir Belediyesi Birim Müdürleri katıldı. Zaman zaman sizlerle birlikte oluyoruz ama sizin gününüzde sizlerle birlikte olmak bir ayrıcalık diyerek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Mehmet Tutal; "Yüklenilen görev olarak muhtarlarımıza bu güne kadar önemli görevler verilmiştir. Hem devletin en uçtaki temsilcisi, hem de milletin temsilcisi olmuşlardır. Her türlü zorluğu yüklenen bir misyonu taşımaktadırlar. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımız da gerekli önemi gösterdi, göstermeye de devam ediyor. Büyükşehir yasamızla birlikte 55 mahallemiz oldu. Beraberce yaklaşık 5 yılı doldurmak üzereyiz. Sizlerle beraber güzel hizmetler yaptık. Ankara’dan Konya’yı göremezsiniz, Konya’dan Seydişehir’i yeterli bir şekilde göremezsiniz. Seydişehir’den de Yaylacık’ı, Mesudiye’yi, Madenli’yi göremezsiniz. En uç noktadaki yönetici, yani muhtar oranın her taşını, her sokağını, her komşunun huyunu, nasıl davranılması gerektiği bilir. Yani muhtarlar bizim gören gözümüz, tutan elimizdir. Yerel çalışmalarımızı beraber birlik içinde yürüttük. Zorlu bir dönemdi. Bu zorlu dönemde Elhamdülillah beraberce güzel işler çıkardık. Mahallelerimizin ihtiyaçlarının neredeyse tamamını bitirmek üzereyiz. Hava şartlarında bir sıkıntı olmazsa, erken kar yağışı olmazsa asfalt ve parke taş çalışmalarında kalan eksikliklerimizi tamamlayacağız. Hiçbir zaman ihtiyaçlarımız bitmez, elzem olanların büyük bir çoğunluğunu tamamladık. Eksikliklerin tamamlanması noktasında bizlere her zaman yardımcı olup, elinizi taşın altına koydunuz. Bu başarı hepimizin başarısı, hepimizin hizmeti. Ben desteklerinizden dolayı hepinize müteşekkirim. Bu vesile ile birlikte olduk. Kar yere düşene kadar biz çalışmaya devam edeceğiz, kar yere düştüğü zaman ise kar kürümeye devam edeceğiz. Sonuç olarak durmak yok, yola devam diyoruz. Ben katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, tekrar Muhtarlar Gününüzü kutluyor, hayırlı akşamlar diliyorum “dedi.

Yerel yönetimlerin amacının vatandaşlara kaliteli ve sağlıklı hizmet sunmak olduğunu kaydeden Kaymakam Aydın Erdoğan; "Birbirimiz arasındaki iletişim, anlayış, ruh birlikteliği ve ortak akılı oluşturduğumuz sürece hizmet ettiğimiz halkımıza daha sağlıklı hizmetler sunarız. Seydişehir’de Allah’a şükürler olsun ki, muhtarlar arasında, kamu kurum ve kuruluşları arasında, Belediye ve Kaymakamlık arasında çok güzel bir iletişim var. Bu iletişimin başarılarını hep birlikte yaşıyoruz. Bu anlamda bu birlikteliğe, güzelliğe, hizmetlere vesile olan Belediye Başkanımıza ve siz değerli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Seydişehir’de çok güzel bir huzur iklimi var. Hepimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Belediyecilik noktasında ilçemizde çok güzel hizmetler alınıyor. Başkanımız ve birim müdürlerimiz alt yapı ve üst yapı noktasında çok güzel çalışmalara imza atıyorlar. Görevimiz nedeni ile birçok il ve ilçedeki çalışmalarla kıyasladığım zaman Seydişehir’de Belediyecilik noktasında hizmetler üst seviyede, ben tekrar bizlere bu hizmetleri sağlayan Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyor, hepinizin Muhtarlar Gününü kutluyorum” dedi.

Kaymakam Aydın Erdoğan ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal tarafından günün anısına muhtarlara karanfil takdim edildi.