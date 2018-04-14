Başkan Tutal, Miraç Kandil'de Seydişehirlilerle buluştu

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR,(Konya)() - SEYDİŞEHİR'de Miraç Kandili, Seyyid Harun Cami’de coşkuyla kutlandı. Seydişehir Belediyesi vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.

Akşam ezanının okunmasıyla birlikte tarihi Seyyid Harun Camii’ne akın eden vatandaşlar, günahlarının affı, dualarının kabulü için ellerini semaya kaldırdı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasının ardından sona erdi. Kandil programına Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

MİRAÇ, KULUN RABBİYLE BULUŞMASIDIR

Miraç hadisesinin sıradan bir yolculuk olmadığını kaydeden Başkan Tutal, şunları söyledi: "Miraç Kandili İslam tarihinin dönüm noktalarından biri olduğu gibi müminin, iman eden insanın, Allah’a şirk koşmayanların cennetle müjdelendiği bir gecedir. Bu nedenle Miraç, İslam tarihinde farklı bir yeri olan, Efendimizin Allah’la buluştuğu günden bugüne Müslüman toplumda farklı bir yeri olan farklı bir gecedir. Miraç, kulun Rabbiyle buluşmasıdır” dedi.

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer vatandaşların kandili kutlarken, Seydişehir Belediyesi tarafından vatandaşlarda sıcak süt, lokum, bisküvi, kandil simidi ikram edildi.

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