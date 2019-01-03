Başkan Tutal, Kore Gazisi ve eşini ziyaret etti

SEYDİŞEHİR Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Kore gazisi Mustafa Eker ve eşi Fatma Eker'i ziyaret etti.Geçirdiği rahatsızlık sonucu konuşamayan Kore Gazisi Eker, kendisini ziyarete gelen Başkan Tutal ile torunu Şaban Eker’in dudak okuması ile anlaştı. Başkan Tutal’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren Gazi Eker‘in eşi Fatma Eker, "Allah razı olsun biri bin olsun, tuttuğu altın olsun. Torunum bize bakıyor. Onun evinde çok huzurlu ve rahatız. 11 yıl oldu hastalandığı. O zamandan bu yana bize bakıyorlar. Sağ olsun, var olsun. Biri bin olsun. Allah sizlerden de razı olsun, bizi ziyaret ettiniz.” dedi.Başkan Tutal da, "insanın oğlu ,kızı bakar ama torunun dedeye ve nineye bakması çok azdır. Maşallah torun iyi. Çocuklar bir tarafa torun bir tarafa.Allah razı olsun. Hastalık ve yaşlılık zor. Allah beterinden saklasın. Fakat yaşınıza göre maşallah iyisiniz. Torun iyi bakıyor sizlere. Yaş itibari ile asırlık çınarsınız.Biz her zaman sizin yanınızdayız. İhtiyaç halinde aramanız yeterli.Ekip arkadaşlarımızı arayabilirsiniz.Sizlere sağlıklı uzun ömürler diliyorum. "dedi.Başkan Tutal, Gazi Mustafa Eker’in rahatsızlığıyla ilgili olarak torunu Şaban Eker’den de bilgi aldı.

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