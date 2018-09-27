Başkan Tutal, itfaiye personelini ziyaret etti 

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR,(Konya)() - SEYDİŞEHİR Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan “İtfaiye Haftası” dolayısıyla İtfaiye Amirliği’ni ziyaret etti.



İtfaiye çalışanlarıyla sohbet eden Başkan Mehmet Tutal, yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Belediye Başkanı Mehmet Tutal; itfaiye amirliğimiz yasa gereği her ne kadar Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde olsada kendi Belediyemizin bir parçası olarak görüyoruz. İtfaiyecilik gerçekten zor iş, yangınlar yaşandığı zaman hayati mücadele veriyorlar. İçerideki canlıları kurtarabilme pahasına kendi canlarını hiçe sayıyorlar. Hayati risk taşıyan zorlu bir görev . Arkadaşlarımıza bir görevlerinde başarılar diliyoruz" dedi. İtfaiye Amiri Muzaffer Kılınç ve personeli Başkan Tutal'a ziyaretlerinde dolayı teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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