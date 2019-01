Başkan Tutal, hasta ve yaşlıları unutmuyor

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR, (Konya) ()- SEYDİŞEHİR Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yaşlı ve hasta vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor.

Başkan Tutal’ın Alaylar 2 Mahallesinde ikamet eden Mevlüt-Saniye Benzeli ve İsmet-Dursun Çavdar ailesine ziyaretlerinde eşi Melek Tutal’da eşlik etti. Başkan Tutal, bu hafta Ulukapı Mahallesinde yaşayan yaşlı ve hasta vatandaşların evlerine giderek onlara moral verdi. Başkan Tutal, günün anısına yaşlı çiftlere çeşitli hediyeler verdi. Evlerinde ziyaret ettiği ailelerin ihtiyaçlarını ve isteklerini de soran başkan Tutal, “Sizlerin hayat tecrübeleri de bizler için çok önemli. Hayatımızın her alanında sizlerin duasına, destek ve tecrübelerine ihtiyaç duymaktayız. Sizler bizim her zaman başımızın tacısınız. Bazen erkek kadına, bazende hanımlar erkeklere bakıyor ama sizde durum farklı. Bu yolu beraber yürürken elinizden tutacağız. Ne zaman bizlere ihtiyaç duyarsanız telefonumuz 24 saat açık, arayıp yardım isteyebilirsiniz. Ben ve çalışma arkadaşlarımız her zaman size hizmet etmeye hazırız.” dedi.

FOTOĞRAFLI