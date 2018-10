Başkan Tutal, hasta ve engellileri ziyaretlerini sürdürüyor

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR,(Konya)() - SEYDİŞEHİR Belediye Başkanı Mehmet Tutal, hasta ve yaşlı ziyaretleri ile hemşerilerine moral vermeye devam ediyor.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yaşlı, hasta ve engelli ziyaretlerine sürdürüyor. Hasta ve yakınlarına moral veren, ziyaretlerini ilçenin her köşesinde gerçekleştiren Başkan Tutal, yaşlı ve hasta ziyaretleri kapsamında Sofuhane ve Yenicami Mahallesinde ikamet eden rahatsız olan Ekrem Güler, Diyaliz hastası Hasan Altun ve küçük yaşta geçirdiği ateşli hastalık sonucu engelli Sümeyra Sevinç'i ziyaret ederek acil şifalar dileğinde bulundu.

Hasta yakınları ile sohbet eden Başkan Tutal, hastaların durumları hakkında bilgi aldı. Vatandaşların sorunlarını ve sıkıntılarını paylaşma, onların ihtiyaç duydukları zamanda yanlarında olduklarını kaydeden Başkan Tutal, "Sosyal Belediyeciliğin gereği asli görevlerimizin yanında, ilçedeki yaşlı ve hasta vatandaşlara yönelik ziyaretlerimizi devam ettiriyoruz. Bu günde sizleri ziyaret ettik. Allah yardımcınız olsun.Hastalıkta , sağlıkta biz insanlar içindir. Bazen imtihanlarımız farklı farklı oluyor. Biz her zaman sizlerin yanındayız.İhtiyaç duyduğunuz her an bende dahil olmak üzere tüm çalışanlarımı arayarak yardım ve destek isteyebilirsiniz "dedi.

Eşi Ekrem Güler'in kendisine uzun yıllar çok güzel baktığını kaydeden Durdu Güler ; eşimin bir yıl önce geçirdiği rahatsızlık bakımını ben yapıyorum. 52 yıllık evlilik hayatımızda bana Ekrem bey beni çok güzel yaşattı. Allah razı olsun.Şimdi ise ben ona bakıyorum nöbet değişimi yaptık. Şükürler olsun bu günkü halimize. Hastalıkta sağlıkta bizler için. Sizin gelmeniz eşimi çok mutlu etti Başkanım. Allah sizden razı olsun. Hastaların ve yaşlıların duasını almak onları unutmamak çok güzel bir davranış" şeklinde konuştu.

