Başkan Türkyılmaz’dan esnafa kira indirimi müjdesi

MUDANYA Belediyesi, 12 aylık TÜFE oranının yüzde 16,33 olarak belirlenmesi sonrası kiracılarından olan 264 esnafın 133’üne kira indirimi uygulayacak. Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, esnafın yanında olduklarını ifade edip, ''Esnafın geleceğe güvenle bakması için çalışıyoruz'' dedi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, esnafa nefes aldıracak yeni bir düzenlemeyi uygulamaya aldı. Türkyılmaz, esnafa rahat bir nefes aldıracak kira indirimi müjdesi verdi. 12 aylık TÜFE oranı 16,33 olarak belirlenirken, 264 kiracının 133’ü bu indirimden yararlanma hakkına sahip oldu. Ocak ayında kira artışı gelen 89 esnafın ödeyeceği kiralar ise 16.33’e göre yeniden düzenlendi. Başkan Türkyılmaz, “1 liralık işi 1 liraya yaparak temiz, dürüst, ahlaklı bir belediyeciliğin nasıl olduğunu gösterdik. Kasasında 169 bin lira bulunan, 30 milyon lirayı aşkın bir borcu olan ve çalışanlarının maaşını dahi ödeyemeyen bir belediyeden bugünlere geldik. Bütün personelin maaşını gününden gününe ödemiş, bütün iş yaptığımız, hizmet aldığımız firmaların en fazla bir ay içinde alacağının tamamını yatırmış bir belediye yönetimiyle anılıyoruz” dedi.

Kira artışı konutlarda Borçlar Kanunu’nun 344. Maddesi’ne göre TÜİK’in yayınladığı ÜFE’nin bir önceki yılın aynı ayına göre yapılan zam oranını geçmemek üzere uygulanıyordu. İş yerlerinde ise Borçlar Kanunu’nun geçici 2. Maddesi’ne 2020’ye kadar bir bağlayıcılığı yoktu. Yapılan yeni düzenlemeyle 344. Madde’nin konutlarla ilgili kısmı değiştirilerek yüzde 16.33’e bağlandı. Esnaf için erteleme de 59. Madde ile 16.33’e bağlandı.

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