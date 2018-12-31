Başkan Türkyılmaz’dan, çocuklara yeni yıl hediyesi

MUDANYA Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, çocukları yeni yıl hediyeleriyle sevindirdi. Agah Bursalı Kreşi’ni ziyaret eden Başkan Türkyılmaz, burada yaptığı konuşmada, yeni yılın ülke için umut dolu yıl olmasını temenni ettiğini belirtip, ‘’Dilerim yeni yıl ülkemiz için yeni başlangıçlara, yeni umutlara vesile olur’’ dedi.

Mudanya Belediyesi, gerçekleştirdiği çalışma ile yeni yıl öncesi çocukların yüzünü güldürdü. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın bizzat katıldığı etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Burada kısa bir konuşma yapan Başkan Türkyılmaz, 2019 yılından beklentilerini sıralayıp, “Dilerim yeni yıl ülkemiz için yeni başlangıçlara, yeni umutlara vesile olur. Mudanyalı yavrularımın ve dünyanın bütün çocuklarının 2019 yılını barış ve kardeşlik içinde yaşamasını umut ediyorum. Yavrularımızı sevindirdik onlara hediyelerini verdik. Umuyoruz ki bu sevinç ülkenin dört bir yanında devam eder. Geçmişte olduğu gibi önümüzdeki güzel günlerde de yaşanılacak her yeni anı, tüm Mudanyalı hemşehrilerimle paylaşabilmeyi diliyorum. Mudanya’nın geleceğini şekillendirme yolunda hayallerimizin ve umutlarımızın gerçeğe dönüştüğü bir yıl bizlerle olsun. Tüm yurttaşlarımızın yeni yılını kutluyorum" diye konuştu.

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