Başkan Türkyılmaz: "Yapacak daha çok işimiz var"

Muammer İRTEM/BURSA,() - BURSA'nın Mudanya ilçesindeki sahil şeridinde bulunan Esence, Söğütpınar, Eğerce ve Mesudiye mahallelerini ziyaret eden Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 36 köy ve ilçe merkeziyle birlikte 47 mahallenin tamamında adalet ve eşitlik anlayışıyla hizmet ettiklerini belirtirken, “Mudanya’da yapacak daha çok işimiz var” dedi.

Göreve geldiği günden bu yana ilçe merkezinin yanı sıra köyden mahalleye dönüşen 36 yerleşimde vatanaşlarla sürekli bir araya gelen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Esence, Söğütpınar, Eğerce ve Mesudiye mahalle sakinlerini ziyaret etti. 5 yıllık görev süresi boyunca Mudanya’da hayata geçirdiği çalışmaları ve kente kazandırdığı projeleri anlatan Başkan Türkyılmaz, talepleri de dinledi.

"TÜM KAPILARI YIKTIK, GÖNÜL KAPILARIMIZI HEMŞEHRİLERİMİZE AÇTIK"

25 yıl aradan sonra Mudanya’nın sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla yönetildiğini belirten Başkan Türkyılmaz, “36 köy ve ilçe merkeziyle birlikte 47 mahallenin tamamında adalet ve eşitlik anlayışıyla hizmet ettik. Sinema şenlikleriyle, Ramazan ayında kurduğumuz iftar sofralarıyla, köy şenliklerinde hep sizlerle bir araya geldik. Halkın belediyesi anlayışıyla kimseyi ötekileştirmedik. Mudanya’nın ve Mudanyalıların hakkını kimseye yedirmedik. Belediye ile vatandaş arasındaki tüm kapıları yıktık, gönül kapılarımızı hemşehrilerimize açtık. Herkesin hakkının korunduğu bir anlayışla hizmet ettik. Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğuna geçen 125 kilometrelik sahil şeridimizi de denizimizi ve sahilimizi de yine insanlarımızla buluşturacağız” diye konuştu.

"BİR KUŞUN HESABINI VEREREK ÇALIŞTIK"

Göreve geldiğinde çalışanlarının maaşını dahi ödeyemeyen, borçlu bir belediye devraldığını hatırlatan Başkan Türkyılmaz, “Bu günlere gelmek kolay olmadı. Hiçbir zaman enkaz edebiyatı yapmadık. Bir liralık işi bir liraya yaparak, kendi öz gücümüzle, bir kuruşun hesabını vererek çalıştık. Mudanya’da yapacak daha çok işimiz var” dedi.

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