Başkan Türkyılmaz vatandaşla buluştu

MUDANYA Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Ülkü ve Dede Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Ülkü Mahallesi’ndeki imar sorununu çözen çalışmayı mahalle sakinlerinin onayına sunan Başkan Türkyılmaz, “Hepinizi memnun edecek önemli bir çalışmayı hep birlikte hayata geçireceğiz. Yeniden Mudanya kazanacak” dedi.

Vatandaşla buluşmalarını sürdüren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, bu kez Ülkü ve Dede Mahallesi sakinleriyle buluştu. Buluşmada, Ülkü Mahallesi’nde yapılacak imar planı mahallelinin onayına sunuldu. Yeni imar planıyla birlikte belediye hizmet alanlarının da oluşacağını dile getiren Başkan Türkyılmaz, adalet ve eşitliği sağlama adına çok titiz bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, “Hep birlikte verdiğimiz karar, en doğru karar. Yaptığımız çalışmayla imarla ilgili büyük bir sorun çözülmüş olacak. Hepinizi memnun edecek önemli bir çalışmayı hep birlikte hayata geçireceğiz. Yeniden Mudanya, yeniden Ülkü ve Dede Mahallesi kazanacak” diye konuştu. Başkan Türkyılmaz, buradaki toplantı sonrası Dede Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşları ziyaret edip, görüş ve önerilerini dinledi. Buluşma toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI