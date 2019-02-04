Başkan Türkyılmaz, Taşıt Kooperatifi üyeleriyle buluştu

Tahsin aydın/BURSA,()- MUDANYA Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri ve çivi üretimi yapan işçilerle bir araya geldi. Türkyılmaz, ziyarette yaptığı konuşmada Mudanya’da yaşayan her bireyin, her meslek grubunun mutluluğu ve huzuru için çalıştıklarını ifade etti.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ilçe genelinde farklı meslek gruplarıyla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Mudanya genelinde açılmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayan Başkan Hayri Türkyılmaz, Mudanya 65 No'lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nde kooperatif üyeleriyle bir araya geldi. Mudanya’nın en önemli sorunlarından biri olan trafik ve otoparkla ilgili önemli bir çalışmayı kamuoyuna sunduklarını hatırlatan Başkan Türkyılmaz, önümüzdeki dönemde bu sorunun çözümüne yönelik adımlar atacaklarını söyledi. Mudanya’da yaşayan her bireyin, her meslek grubunun mutluluğu ve huzuru için çalıştıklarını ifade eden Başkan Türkyılmaz, kamyon ve TIR sürücülerinin Mudanya ile ilgili görüş ve önerilerini dinledi. Çivi üretimi yapan işçilerle de buluşan Başkan Türkyılmaz, emeğin kenti Mudanya’da tüm emekçilerin haklarını en iyi şekilde almaları temennisinde bulundu.

FOTOĞRAFLI