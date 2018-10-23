Başkan Türkyılmaz: Tarihi kent yaşamı geleceğe aktarılacak

BURSA,()-BURSA'nın Mudanya ilçesinde, Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, tarihi kent yaşamının geleceğe aktarılacağını belirtirken, “Korumak ve yaşatmak adına ne gerekiyorsa yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Mudanya’nın ilk kurulduğu yer olan 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti’nin liman kısmında yer alan kalıntıları AVM’ye hapsedilirken, aynı bölgenin üst kısmında gün yüzüne çıkan ve Mudanya Belediyesi tarafından arkeopark olarak Mudanya’ya kazandırılmak istenen bölgeden tarih fışkırıyor. Myrleia Antik Kenti’nde yapılan kurtarma kazısı sırasında bulunan 2 bin yıllık iki mozaik, görenleri hayrete düşürüyor. Üzerinde çiçek işlemeleri bulunan mozaikler korumaya alınırken, kalıntılar Myrleia’nın sahip olduğu değerleri gözler önüne seriyor. Belediye mülkiyetine alınan kazı alanında proje çalışmaları başlıyor. Mudanya Belediyesi tarafından bölgenin açık hava müzesi olarak geleceğe taşınması için yapılan plan değişikliği ise, 17 Şubat 2018 tarihinde Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı. Çalışmalar kapsamında Mudanya’nın tarihini ziyaretçilerine tanıtacak bilgilendirme panoları, yürüyüş yolları, çocuklar için uygulama laboratuvarlarının bulunacağı uygulama projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulacak. Başkan Hayri Türkyılmaz, kentin bilimsel yöntemlerle kent yaşamına kazandırılacağını belirtirken; “2 bin 700 yıllık tarihin kent yaşamına kazandırılması için, alışveriş merkezinin bodrumuna hapsedilen antik kentle ilgili süreci sonuna kadar sürdüreceğiz. Ekim ayı meclisine sunduğumuz plan değişikliği ile AVM’nin girişini sağladığı yoldan başlayarak bölgeyi Demiryolu Parkı olarak planlayıp, arkeopark yapacağız. Antik kentin devamını da bu projemize dahil edeceğiz. Myrleia bizim kırmızı çizgimiz. Korumak ve yaşatmak adına ne gerekiyorsa yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

HELENİSTİK VE ROMA DÖNEMİNE AİT CADDE VE SOKAKLAR

Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 2015 tarihli kararı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile Bursa Müzeler Müdürlüğü uzmanları tarafından yürütülen sondaj kazılarında elde edilen veriler ışığında Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin tarafından sondaj raporunda bölgede pişmiş toprak künklerden oluşan su sistemleri, cadde ve sokakların altına döşenen atık su sistemleri ile tam anlamıyla antik kentin dokusunun bir bölümü açığa çıkartıldığı belirtilmişti. Yine aynı kazı raporlarında, çanak çömlek kırıkları açığa çıkarılan bölümün Helenistik ve Roma dönemlerine tarihlendiği ifade edilmişti.



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