Başkan Türkyılmaz malalle buluşmalarını sürdürüyor

MUDANYA Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Yalıçiftlik ve Yaman Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mudanya’yı katılımcı ve demokratik bir anlayışla yönettiklerini belirten Başkan Türkyılmaz, ‘’Mudanyalılar hizmet belediyeciliğinin, sosyal belediyeciliğin, yandaş değil, paydaşlığın ne olduğunu artık biliyor’’ dedi.

Mudanya Belediye Başkanı ve CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Hayri Türkyılmaz, mahalle ziyaretleri kapsdsamında Yaman Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. CHP Mudanya İlçe Başkanı Ömer Aydın’ın da eşlik ettiği Başkan Türkyılmaz, kendi dönemlerinde verdikleri sözleri yerine getirdiklerini ve rant beşinde koşanların önlerini kestiklerini ifade edip, “Her mahalleye eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürdük. Mudanya sevdasıyla çıktığımız bu yolda geriye dönüp baktığımızda, sizlere verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Katılımcı ve demokratik yönetim anlayışını ilçemizde uyguladık. 31 Mart 2014 tarihinden bu yana sürdürdüğümüz görevimizin ilk dönemini tamamlıyoruz. Bugün buraya tertemiz alnımızla geldik. Sizin kutsal emanetinize namusumuz gibi sahip çıktık. Bizim yolumuz hak yolu, doğruluk yolu, dürüstlük yolu’’ diye konuştu.

‘BAŞINIZI ÖNE EĞD,RMEDİM’

Görev yaptığı dönem içerisinde hiçbir şekilde haksız bir uygulama yapmadığını da belirten Türkyılmaz, ‘’Sizlerin başını öne eğdirmemiş, her zaman gurur duyacağınız bir Belediye Başkanı olarak görev yaptım ve yapmaya da devam edeceğim. Mudanya için onlarca hedefimizi söz verdiğimiz gibi hayata geçirdik. İftar sofralarında, sinema günlerinde, köy şenliklerinde buluştuk. Mudanyalılar hizmet belediyeciliğinin, sosyal belediyeciliğin, yandaş değil, paydaşlığın ne olduğunu artık biliyor. Hırsızın, haraminin, rant belediyeciliğinin kökünü kazıdık. Mudanya’nın hak ettiği temiz, hem de tertemiz bir belediyecilikle yönetilebileceğini gösterdik. Geldiğimiz süreçte Mudanya’da kimse kimsesiz kalmıyor, hiçbir çocuk yatağa aç girmiyor. Biz, sosyal belediyeciliğin nasıl yapılacağının örneklerini verdik. Mudanya’da yapacak daha çok işimiz var. Bizimle yeniden Mudanya kazanacak” ifadelerini kullandı.

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