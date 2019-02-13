Başkan Türkyılmaz, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

MUDANYA’nın Dereköy ve Yaylacık mahallelerini ziyaret eden Mudanya Belediye Başkanı ve CHP’nin Mudanya Belediye Başkan Adayı Hayri Türkyılmaz, ilçede yaşayan her bir vatandaşı paydaş sayan bir anlayışla hizmet ettiklerini vurgulayıp, “31 Mart’tan sonra da Mudanya’da kaldığımız yerden hizmete devam edeceğiz” dedi.

Mudanya Belediye Başkanı ve CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Hayri Türkyılmaz, ilçe genelinde mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Dereköy ve Yaylacık mahallelerini ziyaret eden Başkan Hayri Türkyılmaz, büyük bir ilgiyle karşılandı. Hakkı, hukuku ve adaleti savunan, ilçede yaşayan her bir vatandaşı paydaş sayan bir anlayışla hizmet ettiklerini vurgulayan Başkan Türkyılmaz, Mudanya’nın 47 mahallesinde camilerin, mahalle meydanlarının her gün belediye ekiplerince temizlendiğini hatırlatarak, “Her okulumuza bir temizlik görevlisi verdik, öğrencilerimizin daha sağlıklı ortamlarda çalışmaları için hizmet ettik. Okulların tadilatlarından tutun da tüm eksiklikleri yine belediyemiz tarafından karşılandı. Muhtarlarımız ve imamlarımızı küçücük bir iş için bile kimseye muhtaç etmedik. Ramazan ayında ekmeğimizi paylaştık, sinema günlerinde, köy şenliklerinde bir araya geldik. Mudanya için onlarca hedefimizi söz verdiğimiz gibi hayata geçirdik. Halk bu hizmetlerin devamını istiyor. Şimdi, başladığımız büyük projeleri hayata geçirme zamanı. Mudanya bu dönem altın çağını yaşayacak. Mudanya’da yapacak daha çok işimiz var. 2019’da hizmete kaldığımız yerden devam edeceğiz” diye konuştu.

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