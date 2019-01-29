Başkan Türkyılmaz, Cepni ve Akköy sakinleriyle buluştu

MUDANYA Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Cepni ve Akköy Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Buluşmada görev süresi içerisindeki çalışmalarını anlatan Başkan Türkyılmaz, ‘’Akköy ve Cepni mahalllerimizde altyapı ve üstyapı sorunlarını çözme noktasında kararlı çalışma gerçekleştirdik. Yeni dönemde de seçilirsek bu çalışmaları kararlı bir şekilde sürdüreceğiz’’ dedi.

Mudanya’da ilçe sakinleriyle buluşmayı sürdüren Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, bu hafta Çepni ve Akköy Mahallesi sakinlerine konuk oldu. Ziyarette konuşan Başkan Türkyılmaz, demokratik yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini ve vatandaşları da yönetime bu tür organizasyonlarla kattıklarını belirtip, “30 Mart 2014 öncesi tertemiz alnımızla nasıl karşınıza geldiysek, şimdi de tertemiz alnımızla karşınızdayız. Göreve geldiğim gün bana oy versin, vermesin herkesin başkanı olacağım dedim. Halkın malı halkın olacak dedim. Bir kuruş da olsa Mudanyalıların hakkını kimseye yedirmedik. Sevgiyle ürettik, ürettiğimiz değerleri halkımızla paylaştık. Bazı siyasi partiler gibi dini istismar edip, kendi çıkarımız doğrultusunda kullanmadık. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenlerden hesap sorduk. Temiz, dürüst, ahlaklı bir dönemi geride bıraktık. Bu tür demokratik buluşmalarla vatandaşımızı yönetime dahil ettik” diye konuştu.

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