Başkan Türel Yörüklerin konuğu

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'nın geleceğinin siyasetin kısır çekişmelerine kurban edilmemesi gerektiğini belirterek, “Projeler yarışsın" dedi. Bugüne kadar yaptıklarının yapacaklarının teminatı olduğunu söyleyen Başkan Türel, her biri iş ve aş demek olan projeleri Antalya'ya kazandırırken, değerlerimize de her zaman sahip çıkılacağını söyledi.

Başkan Menderes Türel, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile birlikte Yörükler Derneği'nin tarhana çorbası etkinliğine katıldı. Yörük Kültürü'nü son derece önemsediklerin belirten Başkan Türel, Yörük Köyü Projesi'ni anlatarak “24 saat yaşayacak bu Yörük Köyü'nde yalnızca gözleme, yayık ayranı, kıl çadır olmayacak. Yörük köyünde nasıl yaşanıyorsa bizim kuracağımız Yörük Köyü'nde de yaşam hiç bozulmadan aynen o şekilde devam edecek" dedi.

'YÖRÜKLÜK BİRLİK, BERABERLİĞİN GÖSTERGESİDİR'

Yörük kültürünü yaşatmak ve tanıtmak adına önemli çalışmalara imza attıklarını söyleyen Başkan Türel, Manavgat'ta açılan Yörük Müzesi sayesinde gelecek nesillere ve yabancı turistlere kültürümüzü tanıtma ve anlatma fırsatı bulunduğunu söyledi. “Yörüklük bizim toplumumuzun mayasıdır" diyen Başkan Türel, “Yörük kültürü birliğimizin, beraberliğimizin bir göstergesidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği 'Toroslar'da bir Yörük çadırında duman tütüyorsa bu ülkenin sırtı yere gelmez' sözü işte tam da bu zamanda birlik, beraberliğimizi, bu milletin gücünü ifade eder" diye konuştu.

'YAPTIKLARIMIZ, YAPACAKLARIMIZIN REFERANSI'

Antalyalıların desteği ile bugüne kadar pek çok hizmet ve projeyi gerçekleştirme şansı bulduklarını ifade eden Başkan Türel, “Şimdi metro yapacağız. Allah'a şükür her verdiğimiz sözü yerine getirmiş biri olarak onu da yapacağız. 2014 kataloğunda ne yazmışsak hepsi yapılmış. Eksiği yok fazlası var. 19 kavşak demişiz 28 kavşak hemzeminle beraber 50 kavşak yapılmış. Biz verdiğimiz sözü yerine getirmek için yaşıyoruz. Şimdi aday olan mevcut belediye başkanlarının 2014'teki kataloglarını bir inceleyin ne söz vermişler ne yapmışlar. Kimse yaptıklarıyla seçim kazanmaz biz bunu biliyoruz ama yaptıklarımız yapacaklarımızın referansı. Şükürler olsun Antalya'da biz kazandığımızda memleket de kazanmış. Biz kaybedince de maalesef memleket kaybetmiş" ifadelerini kullandı.

PROJELER İŞ VE AŞ DEMEK

Antalya'ya yapılan projelerin aynı zamanda iş ve aş demek olduğunun altını çizen Başkan Türel, Boğaçayı Projesi'nin devamında hayata geçirilecek Film Stüdyolarının 10 bin kişiye iş imkânı sağlayacağını vurguladı. Başkan Türel, “Bu projelerle Antalya'yı dünya şehri yapıyorken Antalya'yı da işsizliğin olmadığı zengin bir şehir haline getirmek en büyük hedefimiz" dedi.

24 SAAT YAŞAYACAK YÖRÜK KÖYÜ

Yörük Köyü projesinden de söz eden Başkan Türel, 24 saat yaşayan bu köyde Yörük kültürünün tüm yönleri ile gençlere ve kente gelen yabancılara tanıtılacağını anlattı. Başkan Türel, “Biz Antalyamıza bunları kazandırmaya çalışıyorken birileri de başka başka festivallerle uğraşmaya devam etsin" diye konuştu. Başkan Türel, Antalya'nın geleceğinin siyasete ve kısır çekişmelere kurban edilmemesi gerektiğinin de altını çizerek projelerin yarışması gerektiğini dile getirdi.

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