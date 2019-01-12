Başkan Türel, yabancı uyruklu vatandaşlarla buluştu

ANTALYA, () - BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'da yaşayan yabancı uyruklu öğrenci velileri ile buluştu. Başkan Türel, “Akdeniz'in incisi, Anadolu'nun Akdeniz'e açılan cennet kapısı Antalya, 150 ülkeden gelmiş göçmenlerle adeta bir dünya fotoğrafını sergiliyor" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'da yaşayan yabancı uyruklu öğrencilerin velileri ile AKM'de buluştu. Yabancı uyruklu vatandaşlara seslenen Başkan Türel, "Akdeniz'in incisi Antalya'mız birçok medeniyete ev sahipliği yapmış her geçen gün sizlerin de katkılarıyla kültürel mozaiği zenginleşiyor. Göçmen bizim kültürümüzde misafirdir, misafir bereketiyle gelir, geldiği yere de şeref verir. Sizler bizi şereflendiriyorsunuz" dedi.

Son 5 yılda 120 milletten 20 bin göçmenin Türk vatandaşı olduğunu belirten Türel, "İş için sanat için eğitim için güneşimiz, doğamız, tarihimiz için Antalya'mıza dünyanın dört bir tarafından gelen 154 farklı ülkeden 80 bine yakın göçmen Antalya'mızda ikamet ediyor. Kendi renginiz ve kimliğinizle huzur güven ve barış içerisinde yaşadığımızda şehrimizde artık sizler misafirimiz değil komşumuz, arkadaşımız, ailemizin bir parçası yani ev sahibisiniz" diye konuştu.

ANTALYA SİZLERLE DAHA GÜZEL

Antalya'daki yabancı uyruklu vatandaşların, yerleşik halkın, bu memlekette yaşamaktan son derece mutlu, mesut, huzurlu yaşam idame ettirebildiklerini tespit ettiklerini anlatan Başkan Türel, “Bu şehir 150 ülkeden gelmiş göçmenlerle adeta bir dünya fotoğrafını sergiliyor. Dünyada maalesef, ırkçılık, ayrımcılık, nefret suçları artıyor ama ülkemiz ve Antalya'mızda adeta bir barış adası olarak sevgi veriyor. Bu kültürel zenginlik içinde birlikte uyum sağlayarak yaşamak konusuna da özen gösteriyoruz. Bizim kültürümüz inancımızın gereği insan onuruna verdiğimiz saygıdan geliyor. Antalya sizlerle daha güzel" dedi.

SİZLER ELÇİSİNİZ

Yabancı uyruklu vatandaşların öncelikle İl Göç İdaresinde ikamet işlemlerini gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Türel, “İl Merkezlerimizde Alanya, Kemer, Kaş, Manavgat ilçelerinde de bu müdürlüğümüz sizlere hizmet veriyor. Göç hizmetlerinde konunun uzmanı dil bilen personelimizi görüyorsunuz. Vatandaş olarak ya da Türkiye'ye yerleşen göçmen kardeşlerimiz zaman zaman gelin, damat olmaktadır. Şu bilinmelidir; biz damatlarımıza da gelinlerimizi de kendi evlatlarımızdan çok severiz. Sizler geldiğiniz coğrafyalarda Türkiye'mizin ve Antalya'mızın birer elçisisiniz" diye konuştu.

Belediyemiz sizin yanınızda

"Antalya'da turistiyle, göçmeni ile yerleşik yabancısıyla çok kültürlülük adeta günlük yaşam biçimidir" diyen Başkan Türel,

"Birçok kültürlülüğü sahiplenip şehrin yerel yönetimi olarak dil öğretimi başta olmak üzere hizmet vermeye çalışıyoruz. ASMEK'lerimizde birçoğunuzun benzeri kurslardan istifade ettiğini biliyoruz. Belediyemiz sosyal hizmetlerdeki birimlerinde kurslarımızın da ayrıca sizlerin emrinde olduğunu ifade etmek isterim. Sizlerin renklerimize, renk zenginliğimize ahenk olmanızdan hareketle Antalya için birlikte uzun, yaşamak için her türlü fikre destek vermeye hazırız. Zaman zaman belediye olarak sanat sergileri açıyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Sizlerin taleplerini, fikir ve önerilerinizi projelerinizi almak için belediyemiz her zaman yanınızda" dedi.

TÜRKÇE VE UKRAYNACA KONSER

Menderes Türel, Konyaaltı'nda 14 bin 730 yerleşik yabancının yaşadığını, bu nüfusun 3 bine yakınının 18 yaş altı çocuklar olduğunu da söyledi.

Başkan Türel, konuşmasının ardından yerleşik yabancıların sorularını yanıtladı. Toplantıda Ukrayna Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Olesya Mercan'ın şefliğinde Bereginya Korosu, Türkçe ve Ukraynaca eserler seslendirdi. Korunun seslendirdiği Çanakkale Türküsü büyük beğeni topladı. Başkan Türel, Ukraynaca seslendirilen bir şarkı da ise dilek tuttu.

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