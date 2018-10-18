Başkan Türel, Türkbeleni projesini inceledi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Manavgat'ın yeni cazibe merkezi olacak Türkbeleni'nde incelemede bulundu.

Manavgat'ın akciğeri konumundaki Türkbeleni, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı projeyle 2013 yılında çıkan yangının ardından kent parkı olarak yeniden yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yakında hizmete girecek olan Türkbeleni'nde incelemede bulundu. Başkan Türel'e Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Öz., Antalya Büyükşehir Belediyesi daire amirleri eşlik etti.

Başkan Menderes Türel, Türkbeleni tepesinin küllerinden doğduğunu belirterek, "Gerçekten Manavgat'a yakışan çok güzel bir proje oldu. Daha önce burada bir yangın yaşamıştık maalesef. Şimdi o yangında kaybettiğimiz yerleri yeniden kazanmak suretiyle Manavgatlı hemşehrilerimize çok güzel bir yaşam alanı oluşturduk. Millet bahçesi olarak hizmete girecek inşallah. İçerisinde millet kıraathanesi de olacak. Manavgatlıların soluklanacağı, nefes alacağı seyir terası çok kısa bir süre sonra hizmete girecek. Ben artık son incelemeleri yapmak üzere buradayım. Buranın açılışını kıymetli devlet büyüklerimizin takvimine göre planlıyoruz. Manavgat'a yakışan çok mükemmel bir proje oldu. Temel atma gününü dün gibi hatırlıyorum. Çok hızlı şekilde tamamlanan bir proje oldu" dedi.

SORGUN MÜJDESİ

Türel ayrıca Manavgat ile ilgili çok önemli projeleri olduğunu vurgularken, "Sıradaki projemiz, Türkbeleni'ni Manavgat'a kazandırdıktan sonra Sorgun olacak. Sorgun ile ilgili tahsis sürecini de Turizm Bakanımız ve Dışişleri Bakanımızın destekleriyle tamamladık diyebiliriz. Sorgun'a Avrupa'da bile görülemeyecek özellikte muhteşem bir proje hazırlayacağız. Projeyi büyük bir hızla üniversitemizle birlikte çalışıyoruz. Üniversitemizdeki akademisyenlerimizin de bu projede bize koymuş olduğu katkı kapsamında son halini birkaç ay içerisinde inşallah Manavgatlı hemşehrilerimizle paylaşacağız. 2019 Mart'ından sonra da artık Manavgat'ın gündeminde, Sorgun'un Manavgatlılara yeni bir yaşam merkezi olarak kullanılması ve yeni bir yaşam alanı olarak kazandırılması olacak. Onun için bugünden adımlarımızı attık. Nasıl Türkbeleni için muhteşem bir proje geliyorsa Sorgun için de muhteşem bir proje yolda. Ben şimdiden Manavgat'a hayırlı olsun diyebilirim" diye konuştu.

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