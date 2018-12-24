Başkan Türel, raylı sistem çalışmalarını inceledi

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 3. Etap Raylı Sistem çalışmaları kapsamında Varsak-Otogar arasında devam eden 12 kilometrelik güzergahtaki çalışmaları inceleyerek, ray montajı ve imalatlarında sona gelindiğini söyledi.

Varsak-Zerdalilik arasındaki 25 kilometrelik 3. Etap Raylı Sistem hattı çalışmaları sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, projenin Varsak-Otogar arası bölümünde incelemelerde bulundu. Başkan Türel, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Hülya Atalay ve diğer yetkililerden bilgi aldı. Başkan Türel, gece-gündüz vardiyalı olarak 24 saat aralıksız devam eden raylı sistem çalışmalarında ray montajı ve imalatlarında sona gelindiğini belirtti.

Menderes Türel, Şubat 2019'da açmayı hedefledikleri ilk 12 kilometrelik kesimde ray imalatları, yol-kaldırım düzenlemeleri, katener direk montajları, trafo binaları yapımı, asfalt çalışmaları, tramvay durak yapımı işlerinin yoğun şekilde devam ettiğine dikkat çekti. Tramvay ile karayolu trafiğinin kesiştiği 15 adet kavşak geçişinden 10 tanesinin tamamlandığını, kalan kavşakların da yılbaşından önce tamamlanmasının planladığını belirten Başkan Türel, "Kaba inşaat işleri tamamlanan kesimlerde çalışma alanlarının güvenliği için monte edilen paravanlar kaldırılarak trafik akışı rahatlatıldı. Ocak ayı içeresinde otogar bölgesine kadar bütün çalışma alanlarının etrafını açacağız. Otogar bölgesinde bulunan ve Sakarya Bulvarı ile Dumlupınar Bulvarı'nı birbirine yerin yaklaşık 20 metre altından bağlayacak tünel inşaatında derin kazı ve destek çalışmalarında büyük bir aşama kaydedildi. Ocak ayının ilk haftasında ise tünel çalışmalarına başlayacağız" dedi.

KAVŞAKLARI AÇILIYOR

Ulaşım Dairesi Başkanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre Sarnıç-Eski Varsak Belediye Kavşağı'nın 28 Aralık 2018'de, Şifa Hastanesi Kavşağı'nın 24 Aralık 2018'de, Kepez Spor Tesisleri Kavşağı'nın 29 Aralık 2018, Sütçüler Kavşağı'nın 29 Aralık 2018'de, Sakarya Kavşağı'nın 30 Aralık 2018'de açılması planlanıyor.

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