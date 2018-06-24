Başkan Türel oyunu kullandı

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için Döşemealtı Yeşilbayır İMKB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için sandık başına gitti. Döşemealtı Yeşilbayır İMKB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne eşi Ebru Türel ve oğlu Akın ile gelen Başkan Türel, 1005 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Yoğun katılımın olduğu seçimde vatandaşlarla sıra bekleyen Türel, diğer sandıkları da ziyaret ederek, sandık görevlileri ve seçmenle bir süre sohbet etti.

'VATANDAŞIN SAĞDUYUSUNA GÜVENİYORUM'

Başkan Türel, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türel şunları söyledi: “Türkiye yine tarihi seçimlerinden, tarihi günlerinden birini yaşıyor. Gerçekten çok önemli bir seçimi idrak ediyoruz. Seçilecek olan devlet büyüklerimiz, cumhurbaşkanı, milletvekilleri 5 senelik seçiliyorlar ama bu seçimde bence milletimiz Türkiye'nin 100 senesine damga vuracak bir karar verecek. O yüzden Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemli bir seçim. Vatandaşlarımızın sağduyusuna, demokrasiye inanmış biri olarak her zaman güveniyorum. Yine sağduyu galip gelecektir. Akşam saatlerinden itibaren bütün milletimizle birlikte sonuçları takip edeceğiz. Huzurlu, barış içerisinde bir seçim temenni ediyorum."

EN UFAK OLUMSUZLUK YOK

Seçim güvenliği ile Antalya'da kendisine ulaşan herhangi bir olumsuz olayın olmadığını ifade eden Menderes Türel, “Şu anda Antalya'da seçim fevkalade başarılı bir şekilde devam ediyor. En ufak bir olay yok. Gayet huzur ve barış içerisinde bir seçimi Antalya'da ve Türkiye'de idrak ediyoruz diye düşünüyorum. İnşallah neticeler de alındığında huzur ve barış içerisinde ülkemizi geleceğe taşıyacak yöneticilerimizi seçmiş oluruz" dedi.

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