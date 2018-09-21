Başkan Türel, Muharrem Ayı Oruç Açma yemeğine katıldı

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Muharrem Ayı'nın 10'uncu gününde alevi dostları ile oruç açtı. Muharrem Ayı'nın ehlibeyt soyu için bir hüzün ve matem ayı olduğunu belirten Türel, “Geçmişteki acı olaylardan ders çıkararak, birlik, beraberlik, kardeşliğimizi korumak için çalışmalı ve bu duygularımızı daha da pekiştirmeliyiz" dedi.

Alevi Kültür Dernekleri Kepez Şube Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz'ın ev sahipliğinde Muharrem Ayı Oruç Açma Yemeği düzenlendi. Muharrem Ayı Oruç Açma yemeğine Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ercan Merthatun, Kemer Alevi Derneği Şube Başkanı Ersegün Çam, Döşemealtı Şube Başkanı Ergün Kurt, Çorumlular Şube Başkanı Cemalettin Pelen, Güzelşah Dede ve çok sayıda alevi vatandaş katıldı. Başkan Türel, iftarda yaptığı konuşmada, yapılan ibadetlerin ulu dergâhta Hak defterine yazılmasını temenni ederek, “Oruç ve matemlerinizin kabul olmasını diliyorum. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, böyle güzel örf ve adetlerin bizler için çok değerli fırsatlar olduğuna inanıyorum" dedi.

ORTAK ÜZÜNTÜMÜZ

Tarihte mucize olarak nitelendirebilecek pek çok olayın Muharrem Ayı'nda gerçekleştiğine dikkat çeken Başkan Türel, şunları anlattı: “Hz. Adem Peygamberin tövbesi bu ayda kabul edilmiş, Hz. Nuh Peygamberin gemisinin tufandan kurtulması da yine bu ayda olmuştur. İdris Peygamberin göğe çıkması, İbrahim Peygamberin Hz. Nemrut'un ateşinden azat olması yine bu ayda gerçekleşmiştir. Muharrem ayı aynı zamanda Hz. Yusuf Peygamberin atıldığı kuyudan kurtulduğu, Eyüp Peygamberin dertlerinden kurtulup sağlığına kavuştuğu, Musa Peygamberin Kızıldeniz'i yarıp geçtiği, İsa Peygamberin göğe yükseldiği ve sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği aydır. Tüm bu mucizevi olayların yaşandığı Muharrem ayı ehlibeyt soyu içinse bir hüzün ve matem ayıdır. Hazreti Muhammed'in soyuna yapılan bu zulüm hepimizi derinden etkilemiş, yüzyıllardır ortak üzüntümüz olmuştur."

ZULME VE HAKSIZLIĞA KARŞI KOYMALIYIZ

Konuşmasında birlik ve beraberliğe dikkat çeken Başkan Türel, “Bugün hepimiz, mazlumların ve mağdurların sembolü olan Kerbela olayı için, zulme başkaldırının bayrağı haline gelen peygamberimizin can yoldaşı ve damadı Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hüseyin için matemdeyiz. Müslümanların ortak hafızasında büyük bir acı bırakan bu olaylardan ders çıkararak birlik, beraberlik, kardeşliğimizi korumak için çalışmalı ve bu duygularımızı daha da pekiştirmeliyiz. Güçlü hale getirmeliyiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Muharrem Ayı Orucu, Güzelşah Dede'nin Gülbang duası ile açıldı.

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