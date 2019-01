Başkan Türel, liselilerle buluştu

ANTALYA, () - BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Menderes Türel, lise öğrencileri ile birlikte Land Of Legends'te bir araya geldi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi lise son sınıfta eğitim gören öğrencilerin üniversite sınav stresini bir nebze azaltmak adına sosyal aktiviteler düzenliyor. Öğrenciler şu ana kadar düzenlenen akvaryum gezisi, yunus gösterisi, tiyatro gösterileri ve Land Of Legends gezilerinde hem eğlendi hem de stres attı. Öğrenciler için son olarak düzenlenen Land Of Legends gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de katıldı.

SİZLERİN BAŞARISI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Öğrencilerle öz çekim yapan Başkan Türel, gençlerin yerinde olmayı istediğini belirterek, "Neden diye soracaksınız. Ben de öğrenciyken keşke böyle belediye başkanları olsaydı da bizi böyle güzel programlara götürseydi. Bizler sizlerin başarısı için çalışıyoruz. Çünkü hayatta her şey ders çalışmak ve eğlenmek değil. Hayatı doğru planlarsanız yapabilirsiniz. Derslerimize de iyi çalışacağız sosyal hayattan da kültürel, sanatsal etkinliklerden ve spordan da ayrı durmayacağız" dedi.

MORAL VE MOTİVASYON ÖNEMLİ

Land of Legends de gençlerle vakit geçiren Başkan Türel, “Size çok güzel bir gün yaşatmaya çalışacağız. Bu güzel moral ve motivasyonlarla derslerimize iyi çalışacağız. Lise talebelerimiz var onlar üniversite çok güzel yerlerde olacaklar. Üniversiteli kardeşlerimizde finallerini en başarılı şekilde tamamlayacaklar. Hepinize iyi eğlenceler başarılar diliyorum" diye konuştu.

Lise öğrencileri de Başkan Menderes Türel'e teşekkür etti.

