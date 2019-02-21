Başkan Türel Korkuteli'de 

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi ve Cumhur İttifakı adayı MHP'li Ömer İşlek'in kullanacağı seçim ofisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in katıldığı törenle açıldı.

AK Parti Korkuteli Seçim Koordinasyon Merkezi ve Cumhur İttifakı adayı MHP'li Ömer İşlek'in kullanacağı seçim ofisi törenle açıldı. Törene, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Başkan Adayı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı Mehmet Moğol, MHP İlçe Başkanı Medine Yapılmışev, oda ve dernek başkanlarıyla partililer katıldı.

Törende konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "İnşallah bu seçim koordinasyon merkezleri 31 Mart'taki zaferimize vesile olur. Korkuteli'mize 5 sene boyunca çok önemli hizmetleri yapmaya çalıştık ve gerçekten Korkuteli'mizde tıkalı olan yolları açtık. Kronikleşen sorunları çözdük ve inşallah çözmeye de devam edeceğiz. Korkuteli'nin en önemli problemlerinden biri altyapıydı. Bu süreçte altyapıda gerek içme suyu, gerek kanalizasyon, gerekse yağmur suyu ve arıtma tesislerinde trilyonlarca liralık, yani 113 trilyon liralık yatırımı sadece altyapıda, yani yerin altında gerçekleştirdik" dedi.

Yarım kalan Fatih Caddesi, Otogar, Toptancı Hal, Hastane Caddesi'nin Korkuteli'ne yakışır hale geldiğini aktaran Başkan Türel, "Korkuteli'mizin bu dönemde altyapıya yönelik eksikliklerini giderdik. Şimdi artık Korkuteli'mizi çok daha çağdaş, çok daha kaliteli ve üst yapıya yönelik hizmetlerle tanıştırma dönemi geldi. Menderes Türel söz verdiyse yapar. Yerine getiremeyeceği bir sözü de söylemez. Bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın referansıdır. Biz başkaları gibi seçim kataloglarıyla 5 sene sonra sizin huzurunuza geldiğimizde o kataloglarda yazılanların hayal olup uçup gittiğini ifade eden belediye başkanlarından olmadık" diye konuştu.

'359 PROJEYLE YOLA DEVAM DİYORUZ'

Yaptıklarının yapacaklarının teminatı olduğunu vurgulayan Başkan Menderes Türel, şöyle devam etti:

"O yüzden bu dönemde 359 projeyle yola devam diyoruz. Bu 359 projenin içerisinde toplamda 20 milyarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Geçen gün '28 katlı köprülü kavşak yaptık' dedik, hesabını bilmeyenler şaşırmışlar, 'Nerede bu kavşaklar' diye. Yaptıklarımız onların hesaplarına, hayallerine bile yetişmez. O yüzden şimdi de diyorlar ki '20 milyarlık yatırım nasıl olacakmış?' 5 senede 12 milyarlık yatırım nasıl olmuşsa bir dahaki 5 senede Allah'ın izniyle sizin desteklerinizle o 20 milyarlık yatırımın hesap bilmeyenler nasıl yapıldığını görecek."

'BEDAVA ELEKTRİK DESTEĞİ SAĞLADIK'

Antalya'da bu zamana kadar 8 bin 614 çiftçi aileye sulama suyunda elektriği bedava sağladıklarını anlatan Başkan Türel, şunları kaydetti:

"Güneş santralleri yaptık, güneşten istifade ettik, enerjiye dönüştürdük, o elektriği de çiftçimize sulama suyunda bedava verdik. Korkuteli'de 1960 çiftçimiz, kardeşimiz buna şahit. Korkuteli'de 1960 çiftçi kardeşimize 1.5 trilyon liraya yakın bedava elektrik desteği sağladık. Biz söylediysek yaparız. Antalya'da 8 bin 600 çiftçi ailemiz, sadece Korkuteli'nde 2 bine yakın çiftçimiz bundan istifade etti. Bir dahaki dönemde ne yapıyoruz? Sadece Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kooperatifler ve birliklerde değil bütün sulama suyu birlik ve kooperatiflerinde 8 bin 600 değil, 50 bin çiftçimizin tamamına sulama suyunda elektriği bedava vereceğiz. Şimdi Korkuteli'de 2 bin çiftçi sulama suyunda elektriği bedava kullanıyorken, bu sayı en az 5 misline çıkacak. Böylece bütün çiftçilerimize desteğimizi inşallah sağlamış olacağız. Gencimizin, öğrencimizin yanındayız dedik. Bu dönemde ortaokul ve liselerde 14 bin evladımıza öğrenci desteği sağladık. Bir dahaki dönem bunu 30 bine çıkaracağız ve üniversite öğrencilerini de ortaokul ve liseyle birlikte burs desteğine kavuşturuyoruz."

Başkan Türel açılışın ardından personelle yemek yedi, daha sonra da sanayi esnafı, Kırkpınar Mahallesi, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Birimi ve Datköy Mahallesi ziyaretleri yaptı.

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