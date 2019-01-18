Başkan Türel, Karadenizlilere yatırımları anlattı

ANTALYA, () - BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Menderes Türel, Karadenizli iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda Boğaçayı Projesi'nin birinci etabının açılışa hazır olduğunu söyledi. Türel, Antalya'ya son 5 yılda 12 milyarlık yatırım gerçekleştirdiklerini anlattı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Karadenizli Sanayici ve İşadamları Derneği üyeleri ile bir araya geldi. Karadenizli işadamlarına Antalya'da yaşamayı ve çalışmayı tercih ettikleri için teşekkür eden Başkan Türel, yapılan hizmetleri anlattı. Antalya'da hayal edilemeyecek projeleri gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Türel, Antalya'nın geçmiş dönemde hizmet konusunda sınıfta kaldığını söyledi. Türel, kendi belediye başkanlığı döneminde 11 köprülü kavşak yaptığını şimdi bu sayının 50'ye çıktığını belirterek, 11 kilometre raylı sistemi de 55 kilometreye kardıklarını söyledi. Antalya'da son 5 senede büyükşehir olarak 12 milyar yatırım rekoru kırdıklarını belirten Menderes Türel, "Antalya bizim dönemimizde refah kazanmış. İşsizliğe çözüm bulmuşuz. Şu anda raylı sistem şantiyesinde 1500 tane işçi kardeşimiz çalışıyor, ekmek yiyor" dedi.

BOĞAÇAYI'NDA BAHAR GÖRSELLİĞİ

Boğaçayı birinci etap rekreasyon alanını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı uygun olursa 27 Ocak'ta açmayı planladıklarını kaydeden Başkan Türel, bataklık halindeki Boğaçayı'nın muhteşem bir görünüme kavuştuğunu, şimdiden bahar görselliği yaşandığını söyledi. Boğaçayı'nda özellikle taşkın önlemeye yönelik bir çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Türel, "Ben de oraya yakın oturuyorum. O yağışta gecenin bir yarısında bir kesim elinde cep telefonu ile taşkın olacak mı diye bekledi. Hüsranla evine döndü. Acaba Menderes Türel'in yaptığından bir sorun yakalar mıyız diye düşündüler" dedi.

10 BİN KİŞİ İŞ SAHİBİ OLACAK

Antalya hayrına yapılacak her hizmeti alkışladığını belirten Başkan Türel, “Antalya'nın kazanmasını maalesef istemeyen çevreler olabilir. Kim güzel bir şey yaparsa hangi siyasi parti olursa olsun ben alkışlarım. Tebrik de ediyorum. Ama bir kesim Antalya'da acaba olumsuz bir şey olsa mutsuzluğundan mutlu olur muyuz diye beklenti içinde. Şükürler olsun bu fırsatları biz vermedik" diye konuştu.

ANTALYA BİZİMLE KAZANIYOR

Antalya'nın artık Barcelona, Miami'yi geçtiğini anlatan Başkan Türel, "Antalya'ya şampiyonluk yakışır. Biz böylesine büyük hedefler için uğraşıyorken maalesef vizyon eksiği olan, vizyonu bizim gibi olmayan bazı kişiler tarafından eleştirilere maruz kalıyoruz. Antalya bizimle hep kazanıyor. Olmadığımız dönemlerde de maalesef kaybetti. Bizim derdimiz Antalya'nın kazanması" diye konuştu.

Mahallesi'ne yapılacak Millet Bahçesi ile ilgili soruyu da yanıtlayan Başkan Türel, "Tabiri caizse Meltem Mahallesi sakinleri müthiş bir projeye kavuşacak. İçinde spor sahaları, kapalı yüzme havuzu, millet kıraathanesi, basketbol sahaları, bisiklet yolları ile gerçekten çok güzel bir buluşma noktası olacak" dedi.

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