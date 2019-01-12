Başkan Türel, iş insanlarına projelerini anlattı

ANTALYA, () - BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Menderes Türel, Doğu ve Güneydoğu Anadolu İş Adamları Derneği (ADGİAD) üyeleriyle bir araya gelerek, belediye hizmetlerini ve projelerini anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Konyaaltı'nda Vahap Usta En Restoran'dan ADGİAD üyesi iş insanlarıyla bir araya geldi. ADGİAD Başkanı İsmail Kaya ve dernek üyelerinin katıldığı toplantıda, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekildi. Dernek Başkanı İsmail Kaya, Başkan Türel'in katılımlarından dolayı teşekkür ederken, “Antalya'ya hizmetin önemli ve kıymetli olduğunu biliyoruz. Konyaaltı projesini, Boğaçayı projesini, Kemer'de yaşayan Antalyalı bir vatandaş olarak söylüyorum, Liman Caddesi Projesi'ni ayakta alkışlıyorum" diye konuştu.

'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ'

Başkan Menderes Türel de yaptığı konuşmada, 10 senelik belediye başkanlığı, 15 senelik siyaset yaşamında ayrımcılık nedir bilmeden çalıştığını söyledi. Hep kardeşlik mücadelesi verdiklerini kaydeden Başkan Türel, "Özellikle bu siyasi sürecin hareketlendiği dönemde siyaset yarışmasın, projeler yarışışsın dedim. 'Adaylar yarışmasın, projeler yarışsın' dedim. Çünkü bizler Antalya'yı siyasetin kısır çekişmesine kurban edemeyiz. Antalya büyük bir güzellikler zenginliği. Onun için gece gündüz çalışıyoruz. Antalya'mıza yeni projeler, yeni eserler, yeni hizmetler üretmeye çalışıyoruz" dedi.

'GÖRMEYENLER BOĞAÇAYINI GÖRSÜN'

Boğaçayı Projesi için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Başkan Türel, “Boğaçayı 5- 6 ay önce bataklık, sazlık, çöp, adeta Antalya'nın mezbelelik alanıydı. Görmeyenler köprünün üstünden geçerken bir baksınlar. Nasıl bir güzelliğe kavuştuğunu görsünler. Biz bu güzellikleri kazandırıyorken hep birileri çıktı, 'Yok suyumuz kirlenecek' Konyaaltı Sahili'ni yapıyorken 'halka kapatacak'; gidin görün şimdi Konyaaltı'nı. Halka açık. Evcil hayvanlarıyla köpeklerin bile parkı haline geldi" dedi.

ANTALYA'YA HİZMETİ BİZ YAPARIZ

"Bizim derdimiz bu güzellikleri Antalya'ya kazandırmak" diyen Menderes Türel, “Boğaçayı'nın 2. Etabı 2019'da. Biz görevde olursak Antalya kazanıyor. Bunu hep birlikte gördük. O zaman Boğaçayı'nın 2., 3., 4'üncü etapları gelir. Derdimiz makam mevki değil, derdimiz sizlerin kazanması. Biz olmayınca da maalesef bu güzellikler olmadı. Bizim olmadığımız 2009-2014 yıllarında bakın. Ben ilk dönemimde 11 kavşak yaptım. Bizden sonra 1 tane ekleyemediler. 11 km raylı sistem yaptım. 1 santim ekleyemediler. Ama geldik 2014'te 11 kavşağı 45 -50 kavşağa çıkardık. 11 km raylı sistemi 55 km'ye çıkartıyoruz. 2019'da Antalya'nın gündeminde artık metro olacak" diye konuştu.

'İŞSİZLİK SORUNU'

Başkan Türel, konuşmasında işsizlik sorununa da dikkat çekti. Türel, "Ben çok iyi biliyorum ki hepimizin derdi en çok yansıması bana oluyor işsizlik. Belediyeye insan almakla işsizliği çözemeyiz. Belediyede bu gün 8-10 bin kişi çalışıyor kaç kişi daha alabiliriz. Bana gelen talep zaten 30-40 bin kişi. Bunun hepsine cevap verebilme şansımız yok. Ama işsizliğin en iyi çözümü yatırımdır. Yatırım yapılırsa işsizlik çözülür" dedi.

ADGİAD Başkanı İsmail Kaya, Başkan Türel'e hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti.

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