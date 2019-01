Başkan Türel'in ilçe ziyaretleri

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yaptıkları hizmetlerin, yapacakları hizmetlere en iyi referans olduğunu belirterek, "Bu kardeşiniz Antalya'da verdiği her sözü yerine getirmiş bir belediye başkanı olmanın onuru ve gururuyla milletinin arasında alnı açık dolaşıyor" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kaş, Demre, Finike ve Kumluca'da vatandaşlarla buluştu. Başkan Türel, Batı ilçelerinde bugüne kadar efsane olmuş kesinlikle çözülemez denilen sorunları muhteşem yatırımlarla çözerek vatandaşa rahat bir nefes aldırdıklarını söyledi. Türel, “Antalya'nın her ilçesinde bugüne kadar yapılmayan hizmetler yapıldı ve asla çözülemez denilen sorunlar çözüldü. 3. Havaalanının da yapılmasıyla bu ilçelerin tamamı şaha kalkacaktır" dedi.

KAŞ'A MODERN TERMİNAL

Kaş'ta vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Türel, 426 kilometre yeni içme suyu hattıyla Kaş'ın kangren haline gelen içme suyu sorununu çözdüklerini kaydetti. Kaş'a çok önemli altyapı ve arıtma yatırımları yaptıklarını kaydeden Türel, Ağullu'da çok modern ve çağdaş bir otobüs terminali yaptıklarını ve yakında hizmete açacaklarını ifade etti. Türkiye'nin en büyüğü olacak Kınık Toptancı Halinin temelini şubatta atacaklarını söyleyen Türel, “Biz olmayınca bu hizmetler maalesef olmuyor. Bu bir aşk meselesidir. İlk günkü aşkla yola devam ediyoruz" diye konuştu.

DEMRE'YE MEYDAN

Kaş'tan sonra Demre'de vatandaşlarla buluşan Başkan Menderes Türel, her yıl yüzbinlerce turiste ev sahipliği yapan Demre Noel Baba Meydanı'nı ancak Avrupa'da benzerleri olan bir görünüme kavuşturduklarını söyledi. Türel, yaşam alanına dönüştürdükleri Kömürlük sahilinin Demre'nin buluşma noktası haline geldiğini ifade etti. Muskar'ın 40 senelik içme suyu sorununu göreve gelir gelmez çözdüklerini kaydeden Türel, Yavu Mahallesi'nin su sorununu da bitireceklerini, proje ihalesini gerçekleştirdiklerini söyledi.

FİNİKE'NİN ÇEHRESİNİ YENİLEDİK

Finike'yi de ziyaret eden Başkan Türel, halka hizmeti hakka hizmet anlayışıyla yaptıklarını söyledi. Türel, “Finike'mizin çehresini yeniledik. Gençlik Evimiz, Finike'nin en büyük eksiklerinden biriydi. Yaptık milli eğitime de devrettik. Orada çocuklarımız 5 yıldızlı otel konforunda hizmet alıyorlar. Bir efsane sorun toptancı haldi, tamamladık ama hâlâ resmi açılışını yapmadık. Bir senedir sizlerin hizmetine sunduğumuz son derece önemli yatırımdır. Eroğlu Nuri Cami yükseliyor. Finike Altuncan Kadınlar plajımızla, alt yapı, üst yapı, kültür hizmetleri, sosyal hizmetler, sosyal kart, ASAT hizmetlerimiz gibi Finike'de çok önemli hizmetler gerçekleştirdik" diye konuştu.

KUMLUCA TARİHİ HİZMETLER

Başkan Türel'in son durağı Kumluca oldu. Kumluca'da tarih boyunca görülmemiş hizmetleri el ele vererek beş senede hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Türel, büyük bir özveri ile hayata geçirilen 113 km'lik Karaağaç-Belen içme suyu projesinin Kumluca'nın son 50 yıldaki en önemli yatırımı olduğunu söyledi. Beykonak Sahil Düzenlemesi ile Kumluca'ya yeni bir sahil kazandırdıklarını anlatan Türel, bu tarihi projeyle Kumlucalıların muhteşem bir yaşam alanına kavuştuğunu kaydetti.

Yaptıkları hizmetlerin, yapacakları hizmetlere en iyi referans olduğunu vurgulayan Başkan Türel, "Hamdolsun bu kardeşiniz Antalya'da verdiği her sözü yerine getirmiş bir belediye başkanı olmanın onuru ve gururuyla milletinin arasında alnı açık dolaşıyor" dedi.

