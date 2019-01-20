Başkan Türel: Hedefimiz Antalya'yı şampiyon yapmak

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 31 Mart seçimlerinin önemine dikkat çekerek, “Bu seçimlerde önemli olan şehirlerimizi geleceğe en güçlü şekilde taşıyabilmektir. Çünkü rakiplerimiz koşturuyorken biz yaya kalamayız. Onları mutlaka geçmemiz lazım. Şimdiki hedefimiz Antalya'nın şampiyonluğu" dedi.

Menderes Türel, Beyaz TV'de yayınlanan Tahir Sarıkaya'nın sunduğu 'Uyan Türkiyem' programının konuğu oldu. Sarıkaya'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Başkan Türel, “Bizim belediyecilik dönemimizde yaptıklarımızla Antalya dünyadaki rakiplerinin önüne geçti. Şimdi hedef şampiyonluk. Yani dünyada en çok turist ağırlayan şehir olmak" diye konuştu.

'TURİZMDE YAKALANAN BAŞARI TESADÜF DEĞİL'

Antalya'nın 2018'de turizm açısından son derece başarılı bir yıl geçirdiğini söyleyen Başkan Türel, turizmde yakalanan bu başarının tesadüf olmadığını belirtti. Antalya'nın çevreye duyarlı, hassasiyet içerisinde geliştirilmesi gereken bir şehir olduğuna vurgu yapan Başkan Türel, Antalya'nın Barcelona, Miami, Dubai'yi geride bırakarak en çok konaklamalı turist ağırlayan üçüncü şehir olduğunu belirtti. “Antalya'ya 3'üncülük yakışmaz" diyen Başkan Türel, Antalya'yı şampiyonluğa taşıyacaklarını ifade etti.

'EN BÜYÜK SERMAYEMİZ ÇEVRE'

Antalya'nın en büyük sermayesinin çevre olduğunu söyleyen Başkan Türel, Antalya'da 2 olan arıtma tesisi sayısını 32'ye çıkararak 1 milimetre küp suyun arıtılmadan denize bırakılmadığını söyledi. Çevre yatırımlarının turizm açısından önemli olduğunu söyleyen Başkan Türel, “Eğer biz denizimizi kirletmiş olsaydık, denizimiz sahillerimiz mavi bayraklarla donatılmamış olsaydı bu turistler Antalya'ya gelir miydi? Veya Antalya'yı trafik sıkışıklığı ile bıraksaydık, katlı köprülü kavşakları yapmasaydık ya da Antalya'yı çağdaş ulaşım sistemi raylı sistemle adeta demir ağlarla örmeseydik acaba Antalya bu noktada bu kadar turisti ağırlayabilir hale gelir miydi?" diye konuştu. Son 5 senede yapılmış önemli yatırımların Antalya'ya her alanda büyük katkısı olduğunu ifade eden Başkan Türel, “Biz bunları yeterli görmüyoruz. Antalya'yı daha ileriye taşıyacağız. Hız kesmeden devam eden bir tempo içerisinde Antalya mutlaka ve mutlaka çok değil birkaç sene sonra dünyada en çok turist ağırlayan şehir olacak" şeklinde konuştu.

'SÖZ VERDİKLERİMİZDEN FAZLASINI YAPTIK'

Tahir Sarıkaya'nın yaklaşan 31 Mart seçimlerine ilişkin sorularını da yanıtlayan Başkan Türel, “Antalya'da yaptıklarımın, yapacaklarım açısından çok güçlü bir referans olduğunu özellikle ifade ediyorum. Çünkü benim seçim kitabımı, seçim kataloğumu açtığınızda Menderes Türel'in yapamadığını bulmak gerçekten çok zor. Ama o seçim kataloğunda yer almayanların dahi yapıldığı bir Antalya'dan bahsediyorsak o zaman söz verdiklerimizin de fazlasını yapmışız" dedi.

'HERKESE EŞİT HİZMET SUNMA GAYRETİNDEYİZ'

Antalya'da herkese eşit hizmet sunmanın gayreti içerisinde olduğunu söyleyen Başkan Türel, en güzel ve önemli yatırımları en az oy aldığı yerlerden biri olan Konyaaltı'na yaptığını belirterek, “Biz Konyaaltı bölgesinden az oy alıyoruz diye böylesine bir kısır düşünceyi hizmet eksiği noktasında aklımızın ucundan geçirmedik. Biz Konyaaltı bölgesinde de aynı hizmeti yapıyorken en çok oy aldığımız Kepez bölgesinde de Antalya tarihinin en önemli yatırımlarını raylı sistem dahil, alt yapılar dahil, cadde düzenlemeleri dahil çok başarılı bir şekilde uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

'ANTALYA'YI GELECEĞE EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE TAŞIYACAĞIZ'

Başkan Türel, 31 Mart seçimlerinin şehirlerin geleceği açısından son derece önemli olduğunun altını çizerek, “Bu seçimlerde önemli olan şehirlerimizi geleceğe en güçlü şekilde, emin şekilde taşıyabilmek. Çünkü rakiplerimiz koşturuyorken biz yaya kalamayız. Bizim belediyecilikle dönemimizle yaptıklarımızla Antalya gerçekten dünyadaki rakiplerinin önüne geçti. Şimdi hedefi şampiyonluk. Yani dünyada en çok turist ağırlayan şehir olmak. Dünya üçüncüsü olduk. Bu on senede Antalya'mızda, Antalyalı hemşerilerimizin bize vermiş oldukları destekler sayesinde bu hizmetleri yapabilme imkanımız oldu. Hizmet açıklarımız çok hızlı bir çalışma içerisinde tamamlayarak Antalya'mızı geleceğe çok emin adımlarla taşıyoruz. Çağdaş raylı sistemler, metrolar, liman projeleri, kruvaziyer liman projeleri ile Antalya'ya bir vizyon koyuyoruz. Antalya dünya şampiyonu olacak" dedi.

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