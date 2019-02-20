Başkan Türel, Google Trends uygulamasında ilk sırada

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in projelerini anlattığı İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programı, arama motoru Google'da en çok arananlar listesinde ilk sırada yer aldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Fox Tv'de yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat Programı'nın konuğu oldu. Antalya Kaleiçi'nde canlı yayın yapan Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Türel, yaptığı ve yapacağı projeleri anlattı. Menderes Türel, programın yayınlandığı sabah saatlerinde, Türkiye'de Google Trends uygulamasında en çok arananlar listesinde ilk sırada yer aldı.

Google Trends uygulaması dünyanın en popüler arama motoru Google'da hangi kelimelerin ne sıklıkla aratıldığıyla ilgili kullanıcılarına istatistiksel veriler sunuyor.

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