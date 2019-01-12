Başkan Türel, gençlerle buluştu

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti Antalya Gençlik Kolları'nın lise başkanları toplantısında, gençlere, "Derslerinizde başarılı olmanızın en önemli faktörü moral ve motivasyonunuzun yüksek olmasıdır" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Otel'de, Ak Parti Antalya Gençlik Kolları Lise Başkanları buluşmasına katıldı. Yoğun bir sürece girildiğini belirten Türel, "Artık her saniyemiz dolu. Gece uykumuzda bile çalışıyoruz. 20 bin 700 kilometrekare Antalya'mız büyük bir coğrafya. Katar'ın iki misli büyüklükte, İsviçre kadar büyük. Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız, Turizm Bakanımız, Vekillerimiz, İl başkanımız, teşkilatımız, gençlik kollarımız, kadın kollarımız olmak üzere bu coğrafya ne kadar büyük olursa olsun her kapıya ulaşırız" dedi.

"Herkesin elini sıkabilir herkesin gönlüne girebiliriz" diyen Başkan Türel, "Cumhurbaşkanımız bu dönemin manifestosunun başlığını 'Gönül Belediyeciliği' diye ifade etti. Önemli olanın gönüllere girmek olduğunu ve bunu başarmamız gerektiğini anlamak gerek. 15 senedir siyasetin içerisindeyim hep vatandaşlarımızın gönlüne girmeye çalıştık bunu hizmetlerimizle, projelerimizle, yardımlarımızla, sosyal belediyecilikle ve yaşantımızla duruşumuzla tevazuumuzla yapmaya çalıştık" dedi.

İŞİMİZ ÇALIŞMAK

Antalya'da 27 bin lise son öğrencisi olduğuna dikkat çeken Menderes Türel, gençlere yönelik projelerine değindi. Türel, "27 bin talebemizin hepsini bölgesine göre Akvaryum, Su parkında Yunus gösterisi, Land Of Legends'e götürerek moral vermeye çalışıyoruz. Çünkü derslerinizde başarılı olmanın en önemli faktörü moral ve motivasyonunuzun yüksek olması. Derslerinize bir taraftan çalışıyorken bir taraftan da sosyal hayatınızı da ihmal etmemeniz gerektiğini veya başarının sadece oynamak, eğlenmek değil ders çalışmakla birlikte ikisinin planlı bir şekilde yürütülmesi demek olduğunu ifade etmek içim bunları yapıyoruz" dedi.

Gençleri tiyatroyla da buluşturduklarını kaydeden Türel, "Bunu sizin başarınız için yapıyoruz. Busene sınav seneniz. Derslerinizdeki başarınız artsın diye yapıyoruz. Size önem ve değer verdiğimiz için yapıyoruz. Her emeğin bir karşılığı vardır. Allah, hep söylüyorum çalışana yardım eder. Bizim işimiz çalışmak, iyi niyetle çalışmak. Bu yüzden hepinize hayatınızda ve derslerinizde başarılar diliyorum" dedi. Başkan Türel konuşmasının ardından gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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