Başkan Türel, 'Gazeteciler Günü'nü kutladı

ANTALYA, () - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Menderes Türel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, basının, demokrasinin olmazsa olmazlarından olduğunu kaydetti. Basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Başkan Türel, şöyle dedi:

"Gün içinde kısa sürede okuyup tükettiğimiz gazetelerin 24 saat boyunca nasıl büyük emeklerle hazırlandığını, görsel ve dijital medya çalışanlarının dünyanın yeni dönem gazetecilik dili karşısında adeta ışık hızında refleks göstererek çalıştığı bir dönemdeyiz. Bildiğiniz gibi bu dönemde gazetecilik mesleği medyanın birçok disiplinini de barındırıyor. Görsel ve yazılı medyanın dışında dijital haberciliğin de öne çıkması ve yaygınlaşması aslında bizlere yeni bir bakış açısı da ortaya koyuyor. Elbette bütün bu işlerin ana damarı, başlangıç noktası yazılı basındır."

"Mürekkep kokusunu bilen, tipo baskıdan ofset, rotatif baskıya kadar her evrede bu mesleği yapan bir meslektaşınız olarak her dönemin kendi koşullarını doğurduğunu çok iyi biliyorum. Bugün ise bilgiye ulaşmanın geçmişe nazaran çok kolay olduğunu söyleyebilirim. Globalizm tanımı içine sığdıracağımız yeni bir gazetecilik kavramı var. Bu kavram bizleri dünya ile entegre olmaya zorluyor. Bu bakımdan bilgiye ulaşmanın kolay olmasının yanında doğru ve gerçek bilgiye ulaşmanın önemli olduğu ilkesi bu dönemin mottosu haline gelmiştir. Sizlerin dijital medyanın hâkim olduğu bu dönemde doğru ve gerçek bilgiyi vermek için gösterdiğiniz çaba ve emekleri takdir ediyorum."

"Türkiye'nin Sürekli Sarı Basın Kartı sahibi tek Büyükşehir Belediye Başkanı olmak bana büyük gurur veriyor. Bunun yanı sıra mesleğimizin gelişme sürecinde yaşanan tüm zorlukları hep birlikte aştığımızın altını çizmek isterim. Mesleğim olan gazetecilik, benim için her zaman büyük bir övünç ve onur kaynağı olmuştur. Gazetecilik bugün yürütmekte olduğum Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığımda da bana büyük katkı sağlamıştır. Muhabirlik, köşe yazarlığı, gazete ve medya yöneticiliği, gazete sahipliği yapmış; basın sektörünün içinden gelen bir meslektaşınız olarak, bugünün anlamını ve güzelliğini ben de yaşıyorum."

"Basın aynı zamanda halkı temsil ediyor. Bu nedenle yaşadığımız coğrafyanın tüm dinamikleri ile olaylara yaklaşabilmeyi önemsiyorum. Sizlerin bu manada göstermiş olduğunuz emekleriniz çok sesliliğin korunması, demokrasinin kökleşip yerleşmesi açısından da büyük önem taşıyor. Halkın tarafsız ve doğru haber almasını sağlamak adına çok önemli ve şerefli bir görevi ifa ediyorsunuz. Demokrasimizin ve toplumumuzun güçlenmesi için basın meslek ilkeleri çerçevesinde mesleğini büyük bir aşkla yapan değerli gazetecilerimize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle muhabir, yazar, sayfa editörü, yayın yönetmeni yani yazılı, görsel basının tüm alanlarında fedakârca çalışan tüm meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en güzel dileklerimle kutluyor, başarılar diliyorum."

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