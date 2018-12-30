Başkan Türel'den yeni yıl mesajı

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yeni yıl mesajında, 2019'un Antalya'nın her alanda yükselişini sürdüreceği ve dünya kenti olma noktasında yerini sağlamlaştıracağı bir yıl olacakğını kaydetti.

Başkan Menderes Türel, Antalya'nın her alanda büyük bir değişim ve gelişim gösterdiğini, hizmet ve yatırım rekorlarıyla dolu bir yılı daha geride bıraktıklarını kaydettiği mesajında, şöyle dedi:

"Antalya'nın bir ucundan diğerine 2018 yılında 1 milyar 847 milyon TL'lik dev yatırım bütçesiyle vizyon projeleri hayata geçirerek Antalya'nın geleceğine dair önemli işlere imza attık. Coğrafi olarak dünyanın en güzel şehrinde yaşamı kolaylaştırma adına sizlerle birlikte Antalya'yı çocuklardan aldığımız emanet gibi görerek daha güzel, daha yaşanası, hayatın her alanını daha da müreffeh bir şehir haline getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bütün bu çalışmalarımızda siz kıymetli hemşerilerimizin istek ve talepleri bizlere yol gösteriyor. Bu anlamda diğer yıllarda olduğu gibi 2018 yılında da şehrimizi ulaşımdan, sağlığa, turizmden, spora, kültürden, eğitime yine birçok ilkle tanıştırmanın mutluluğunu yaşadık."

"Geçmiş yıllarda başladığımız pek çok projemizi 2018 yılında tamamlayarak Antalya'ya önemli kazanımlar sağladık. Antalya bugün çöpünden elektrik üreten, güneş enerji santralleri ile çiftçisine sulamada kullandığı elektriği bedava veren, arıtılmamış bir damla atık suyu denize akıtmayan bir kent haline geldi. Tüm bu projelerle Antalya tarımıyla, turizmiyle, sanayisiyle, ticaretiyle güçlü bir ekonomik yapıya kavuştu. Sizlerin bize verdiğiniz desteği her zaman yüreğimizde hissediyoruz. O yüzden Mevlana'nı n bir sözünü daima kendime ilke edinmişimdir. "Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır" der Hz. Mevlana. Ben de her hizmet ve projemde ortak duygularla hareket ettim. Büyük projeleri sizlere sordum, sizlerin "evet yapalım" dediklerinize ben de "evet" dedim. Bir olduk, biz olduk, bugünkü Antalya sizlerin sayesinde gerçekleşti."

"Büyükşehir Belediyemizin hayata geçirdiği projeler ve kentimize kazandırdığı yeni cazibe alanlarıyla Antalya Türkiye'nin, hatta dünyanın örnek kentlerinden biri olduysa bu hepimizin eseridir. Neler yapmadık ki? Kepez Santral'de Türkiye'nin en sorunsuz 'Kentsel Dönüşüm Projesini' hayata geçirdik. Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olan Boğaçayı Projesi'nin ilk etabını tamamladık. Güzelliğiyle şimdiden göz kamaştıran Boğaçayı Projesi, seyir terasları, peyzaj alanları ve yemyeşil görüntüsü ile görenleri kendisine hayran bırakıyor. Antalya'nın pırlanta gerdanlığı Konyaaltı Sahili, Sahil Antalya Yaşam Parkı Projesi ile dünyanın en güzel sahillerinden biri oldu. Bu projemiz ile Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından çevre düzenleme dalında birincilik ödülüne layık görüldük."

"Gönlümüz daima sizlerle birlikte oldu. Gönül belediyeciliğini kendimize şiar edindik. Gücümüz yettiği ve imkanlarımız elverdiği sürece toplumun her kesimine ulaştık. Büyük yatırımları hayata geçirirken engellilerimizi, bakıma muhtaç yaşlılarımızı, emeklilerimizi ve gözbebeğimiz çocuklarımızı asla unutmadık, hep yanlarında olmaya gayret gösterdik. Mavi Ev, Palyatif Bakım Merkezi, Evde Bakım, Hobi Bahçeleri gibi sosyal projeler ile gönüllere dokunduk. Toplumun tüm katmanlarının istediği gibi yaşadığı Antalya'da kış günlerinde mekansız vatandaşlarımıza sıcacık ortamlar hazırlarken sokak hayvanlarını bir dost olarak gördük ve onlara da çok güzel evler yaptık."

"Şehrimizin bütün ekonomik dinamiklerini projelerimizi gerçekleştirirken hak ettiği noktada ciddiyetle değerlendirdik. "Tarım bu şehrin olmazsa olmazı" diyerek toptancı haller, mezbahalar, güneş enerji santrali, sulama projeleri ile çiftçi kardeşlerimizin yanında yer aldık, çiftçi kooperatiflerimize sulamada kullandığı elektriği bedava verdik. Esnafımızı da unutmadık. Cadde düzenlemelerimiz, cadde festivallerimiz ile ticaretin canlanmasına katkı sunduk."

"Kıymetli hemşerilerim, bütün bunlar sizlerin desteğiyle ulaşılan ortak bir başarıdır. Antalya'nın geleceği için yapılan bu yatırımlara destek veren herkese, bütün kurum ve kuruluşlarımıza, yediden yetmişe bütün hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum. Antalya bugün yerlisiyle yabancısıyla herkesin kendi hayat tarzına uygun biçimde, rahat ve uyumlu yaşadığı bir şehir haline geldi. Şimdi Antalya için yeni bir vizyonun, yeni bir şehircilik hamlesinin zamanı geldi. Antalya'yı Türkiye'nin örnek kentlerinden yaptık. Bu alanda rakipsiz olmayı, arayı açmayı sürdüreceğiz."

"2019 yılı Antalya'nın her alanda yükselişini sürdüreceği ve dünya kenti olma noktasında yerini sağlamlaştıracağı bir yıl olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılınızı kutluyor, 2019 yılının dünyaya, ülkemize, milletimize, sizlere sağlık, huzur, başarı ve şans getirmesini diliyorum."

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