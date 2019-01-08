Başkan Türel'den Kore Gazisine ziyaret

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, TEV Kamile Cephanecioğlu Palyatif Yatılı Bakım Merkezi'nde tedavi gören Kore Gazisi Hasan Yarıcı'yı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yatalak hasta bakım merkezi hastalara şifa dağıtıyor. TEV Kamile Cephanecioğlu Palyatif Yatılı Bakım Merkezi'nde tedavi gören Kore Gazisi 85 yaşındaki Hasan Yarıcı'yı ziyaret eden Başkan Menderes Türel, Yarıcı ile bir süre sohbet ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

BAŞKAN TÜREL'E PALYATİF TEŞEKKÜRÜ

Başkan Türel Palyatif Bakım Merkezi'nden ayrılırken yolu hasta yakını Aysın Seyhan tarafından kesildi. Babası Turan Cengiz'in merkezde tedavi gördüğünü söyleyen Seyhan, Başkan Türel'e tesisi Antalya'ya kazandırdığı için teşekkür etti. Seyhan duygularını "Başkanım sizi yerde ararken gökte buldum. Nasıl böyle bir yer yaptınız? Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi görürken, doktorumuz babamı buraya yatırabileceğimizi söyledi. Ücretini sordum, 'ne kadar orası' dedim. Ücretsiz olduğunu söylediler. Allah önce sizden, devletimizden sonra da doktorlarımızdan razı olsun. Size minnettarız. Böyle yerleri çoğaltın başkanım" sözleri ile dile getirdi.

Başkan Türel ise Aysın Seyhan'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, babası için acil şifalar diledi.

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