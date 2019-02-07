Başkan Turan: Kadroya geçen işçilerin 2019 sözleşmesine dahil edilmesini istiyoruz

ÖZ Büro İş Sendikası Adıyaman İl Başkanı Mustafa Turan, taşerondan kadroya geçen ve 4D statüsü alan işçilerin 2019 yılında yapılacak olan toplu iş sözleşmesine katılmasını istediklerini söyledi.

Kadroya geçen işçilerin sosyal haklarının olmadığını belirten Turan, işçilerin Şubat ayında yapılacak olan toplu iş sözleşmesine eklenerek kadronun içeriğini doldurmasını istedi.

İşçilerimize müjde verilmesini beklediklerini söyleyen Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önümüzde bu ay bizim bildiğimiz Şubat ayı sözleşme ayı olacak şuan hükümetimizden temennimiz nasıl cumhurbaşkanımız çıktı bir günde 1 milyona işçiye kadro verdi. Türkiye'de bir devrim yaptıysa sayın cumhurbaşkanımızdan aynı olayı yine bekliyoruz. Çıkıp bizim işçilerimize müjde verilmesini 2019'da toplu sözleşmesini işçilere dahil etmesini söylemesini bekliyoruz. Şimdi süreç söyle şuan Şubat ayı içerisinde çalışma bakanlığı mevcut kadrolu işçileri için bir toplu sözleşme görüşme pazarlığı başlayacak. Bu toplu sözleşme yapılacak maaşlar ve artışlar enflasyon farkları gibi şeyler olacak şimdi. Türkiye'de enflasyon farkı yüzde 30'lara falan buldu. Şimdi mevcut kadro işçisi yüzde 30 enflasyon farkından faydalanacaklar. Ama KHK işlerimiz hiç biri bu enflasyon farkından faydalanamayacaklar. Şimdi bu toplum sözleşme olduğu süreçte çalışma bakanlığı mevcut sendikaları çağırıyor bunlarla ilgili görüşmeler yapıyorlar. Şimdi biz 2019 sözleşmesinin görüşmelerini yapılıp mevcuttaki şuan kadroya geçen 1 milyona yakın işçimizin de bu 2019'daki bu ay yapılacak mevcut sözleşmelerinde faydalanmalarını istiyoruz."

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