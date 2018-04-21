Başkan Tuna’dan Kahramankazan’a ziyaret

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), ()-ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü ziyaret etti.

Başkan Tuna’yı, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kahramankazan Ak Parti İlçe Başkanı Ali Yıldıztepe, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar karşıladı. Tuna ve Ertürk ilçede yapılan ve proje aşamasında olan faaliyetlere ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Başkan Ertürk, Tuna’ya el yapımı ipek Türk bayrağı ve yine el yapımı fincan takımı hediye etti.

Başkan Tuna daha sonra, kendisine eşlik eden Başkan Ertürk ile birlikte, Türkiye’nin ilk kadın milletvekillerinden olan Kahramankazanlı Satı Çırpan’ın (Satı Kadın) camii avlusunda bulunan anıt mezarını ziyaret etti.

ESNAFI ZİYARET ETTİ

Tuna ve Ertürk daha sonra ilçe esnafını ziyaret etti. Tuna ve Ertürk ziyaretler sırasında esnafa ve vatandaşlara karanfil hediye etti. Burada esnaf ve vatandaşların sorunlarını da dinleyerek notlar aldı.

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