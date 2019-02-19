Başkan Tuna: Yatırımcının önünü açacağız

MERSİN, () - MERSİN Girişimci İş Adamları Derneği’nin (GİAD) konuğu olan Toroslar Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, "Kentin kalkınması ve gelişmesi için yatırım yapmak isteyen her insanın önünü açacağız" dedi.

Sultaşa Otel’de düzenlenen toplantıda Mersin GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serkan İzol ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen Başkan Hamit Tuna, kenti geleceğe taşıyacak projelerini anlattı ve görüş alışverişinde bulundu. Cumhur İttifakı Akdeniz Belediye Başkan adayı M.Mustafa Gültak, Mezitli Belediye Başkan adayı Serdar Soydan ve Yenişehir Belediye Başkan adayı Bekir Topçu’nun da hazır bulunduğu toplantıda söz alan Mersin GİAD Başkanı İzol, "Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adaylarımızın hazırladığı projeler ve yatırımlar bizleri heyecanlandırıyor ve umutlandırıyor" diye konuştu.

Başkan Tuna’nın, 15 yıldır Toroslar’a kazandırdığı hizmetleri takip ettiklerini ve takdirle karşıladıklarını belirten İzol, kendisine çıkmış olduğu bu kutlu yolda başarılar dileyen İzol, şunları söyledi:

"Başkanımız Hamit Tuna’nın, din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan herkese eşit mesafede olduğunu biliyoruz. Kentimizin bütünlüğünü ve beraberliğini sağlamak adına bizim, kentimizin bir ağabeye ihtiyacı var. Biz, girişimcilerin ve gençlerin beraber hareket edebileceği, cesaret alıp gücünü ve enerjisini arkamızda hissedebileceğimiz, yatırımlarımızı rahatlıkla yapabileceğimiz ve sorunlarımızı anlatabileceğimiz bir başkana ihtiyacımız var."

Her zaman uzlaşmacı bir yapıda olacaklarını kaydeden Başkan Tuna, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar ben yaptım olduğu mantığı ile değil, birlikte yapma, ortak uzlaşı ve ortak akılla kenti yönetme kültürünü en üste çıkarmaya gayret ettik. Çalışma yol haritamızı sağlık, eğitim ve gençlik olarak belirledik ve bunun üzerine yoğun çalıştık. Toroslar’ı sağlığın merkezi yaptık. Arsa vererek ya da kamulaştırarak devlet kurumlarının tamamını getirdik. Tüm olumsuzlukların eğitimle düzeleceğinin bilinciyle Milli Eğitim’e 25 okul yeri vererek, Türkiye’de en çok okul yeri veren belediye olduk. Bundan sonrada bütün güzelliklerini içinde barındıran Mersin'in genelinde sağlık, eğitim ve gençlik alanındaki çalışmalarımızı arttırarak devam ettireceğiz. Bunun üzerine; su, güneş, toprak, çevre, kadın ve çocuklarımıza yönelik projelerimizle kentimizi zenginleştireceğiz."

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