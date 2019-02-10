Başkan Tuna, trafikte eğitimin önemini vurguladı

MERSİN, () - MERSİN'de, Toroslar Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, kentteki trafik sorununun çösülebilmesi için eğitimin büyük önem taşıdığını söyledi.

Tuna, kentte faaliyet gösteren sürücü kurslarının sahipleri ile bir araya geldi. Trafik sorunun kentteki en önemli mesele haline geldiğini belirten Tuna, "Bunu neyle düzeltebiliriz? Eğitim ve öğretimle. Toroslar'da Korukent Mahallemizdeki yaklaşık 37 dönümlük eski sürücü kurs eğitim yerinde trafik eğitim parkı projemizi hayata geçirdik. Buradaki binayı da revize ettik ve akülü araçların yer alacağı, pratik ve teorik eğitimlerin yapılacağı bir merkeze dönüştürdük. Yapım çalışmaları tamamlanmak üzere.Bu projeyi de tamamen kendi işçimiz ve kendi imkanlarımızla hayata geçirdik. Trafik bilinci, küçük yaşlarda başlar. Sürücü kurslarımızdan ve Trafik Şube Müdürlüğümüzden gelecek eğitimcilerimiz burada çocuklarımıza eğitim desteği sunacaklar. Pratik ve teorik eğitimlerle çocuklarımızın küçük yaşta trafik kurallarını öğrenmelerine katkıda bulunacağız. İlimin ve bilimin ışığında öğreterek, amacımız kural hatasının getirdiği sonuçlar ve aşırı sürattan kaynaklanan trafik kazalarını en aza indirmektir" dedi.

Başkan Tuna, konuşmasının ardından kurs sahipler ile birçok konuda fikir alışverişinde bulundu.



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