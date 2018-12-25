Başkan Tuna: Sporcularımızın başarıları gurur veriyor

MERSİN, () – MERSİN’de Toroslar Belediye Başkanı ve MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, Çin’de düzenlenen Dünya Ümitler Bocce Volo Şampiyonası'nda, bocce takımı oyuncusu Mehmet Can Yakın’ı tebrik ederek, "Sporcularımızın başarıları gurur veriyor" dedi.

Çin’in Jiaxing kentinde yapılan Dünya Ümitler Bocce Volo Şampiyonası'nda Türkiye’yi temsil eden milli sporcu ve Toroslar Belediyesi Spor Kulubü bocce takımı oyuncusu Mehmet Can Yakın, volo basamak branşında 48 koşu 44 vuruş performansı ile Türkiye rekoru kararak dünya 3’üncüsü oldu. Aynı turnuvada volo role branşında 59’da 52’lik skor performansıyla da Türkiye rekoru kırarak bir dünya 3’üncülüğü daha elde eden Mehmet Can, 25 yıllık Türkiye bocce tarihinde ilk erkekler volo basamak madalyası kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Mersin’e dönen Milli sporcu Mehmet Can Yakın, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna’yı ziyaret ederek, spora ve sporcuya sunduğu desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Türkiye, Bocce, Bowling, Dart Federasyonu İl Temsilcisi ve Toroslar Belediyesi Spor Kulübü Bocce Takımı antrenörü Niyazi Kutlay’ın da eşlik ettiği ziyaretten ve elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tuna, "Toroslar Belediye Spor Kulübü bir şampiyonluk daha çıkardı. Kulübümüz bünyesinde 2012 yılında kurduğumuz Bocce Takımımızın, disiplinli çalışmaları sonucu milli takıma 21 sporcu göndererek Türkiye’de en değerli takım unvanını alması bizleri gururlandırmış, spora ve sporcuya sunduğumuz desteklerimizin sonucunu da en güzel şekilde göstermiştir. Antrenörümüz Niyazi Kutlay'ın nezdinde Çin’de yapılan Dünya Ümitler Bocce Volo Şampiyonası'nda 2 dünya üçüncülüğü elde eden milli sporcumuz Mehmet Can Yakın’ı ve tüm sporcularımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Sporun her alanına desteklerimiz devam edecektir" dedi.

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