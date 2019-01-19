Başkan Tuna: Sanayimizin gelişimini sürdürmesi için çalışacağız

MERSİN, () – MERSİN’de, MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Organize Sanayi Bölgesi ve Gelişme Alanında (MTOSB) faaliyet gösteren firma ve fabrikaları ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.

MTOSB’de işveren ve işçilerle bir araya gelerek, mesai öncesi işçilere de simit ve meyve suyu ikram eden Başkan Tuna; "İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda; binlerce kişiye istihdam sağlayan, üretim yaparak Ülke ekonomisine değer katan iş adamlarımızın önündeki engelleri kaldırmak konusunda bizim üstümüze düşen kısmıyla ilgili hiç kimse kafasını yormasın" dedi.

Sanayinin gelişmesine önem verdiklerini ve bu noktada dünyadaki gelişmeleri de yakından takip edeceklerini kaydeden Tuna, şunları söyledi:

"Belediyecilik anlamında 15 yıldır Toroslar'ı köy görünümünden, kentin en hızlı gelişen bir bölgesi haline getirdik. Bunu da çalışma arkadaşlarımızla ürüterek hayata geçirdik ve vatandaşlarımızla ortak akılla şehrimizi birlikte yönetmenin gayreti içerisinde olduk. Bu bilgi birikimimiz, tecrübemiz ve millet ortalaması hayatımızla Büyükşehir Belediyesine talibiz. İnşallah 31 Mart’ta Büyükşehir’de yetki ve sorumluluk verirseniz, bu şehri; sanayi, tarım, teknoloji, turizm, lojistik, sanat ve sporda sizlerle birlikte daha da büyüteceğiz. Huzurun, kardeşliğin ve barışın öne çıktığı bir kent haline getireceğiz. Bundan sonra da inşallah bu kentte insanlarımız yaşamaktan mutluluk duyacaklar. Biz de bu kentin her noktada var olması gereken sektörlerini hep birlikte büyütelim. Aynı zamanda yeni gelişmeleri de takip edeceğiz. Dünyada ne kadar gelişme varsa bölgemize ve şehrimize getirmek suretiyle sanayicimize katkı sağlayacağız."



CUMHUR İTTFAKININ ADAYIYIZ​

Mersin’de, yerel yönetimin imkanlarıyla genel yönetimin imkanlarını entegre ederek, bu kentin hizmetten daha fazla fayda alması için çaba göstereceklerini vurgulayan Tuna, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz aynı zamanda Cumhur ittifakının adayıyız. AK Parti ve MHP’nin ortak adayıyız. İnşallah Belediye Başkanı olduğumuzda Genel İdare’nin yapacağı yatırımları takip etmek de bizim görevimiz olacak. Aynı zamanda yerel yönetimin imkanını, genel yönetimin imkanıyla birleştirdiğimiz zaman bu kent hizmete doyacak."

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