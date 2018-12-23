Başkan Tuna nakliyeci esnafını ziyaret etti

MERSİN, () - MERSİN'de Toroslar Belediye Başkanı ve MHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, Mersin'in lojistik kendi olduğuna dikkat çekerek nakliye sektörünün kentteki önemini vurguladı.

Tuna, Mersin Nakliyeciler Sitesi’ni ziyaret etti. Sitede faaliyet gösteren firmaları gezerek, firma sahipleri, site çalışanları ve şoförlerle sohbet eden Başkan Tuna, daha sonra Mersin Nakliyeciler Derneği Başkanı Halit Polat ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelip sorunları dinledi. Esnafın sorunlarını yakından takip ettiklerini ve bu sorunların çözümü noktasında ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirten Başkan Tuna, daha önce olduğu gibi bundan sonrada esnafın yanında olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Mersin'in liman ve lojistik kendi olduğuna dikkat çekerek, kentte nakliye sektörünün daha kaliteli bir pozisyonda yer alması gerektiğinin altını çizen Tuna, "Buranın bu şekilde kullanılmasını bu yüzyılda çok doğru bulmuyorum. Burası hizmet veren ofisleriyle hem esnafımız açısından hem de hizmet alan vatandaşlarımız açısından daha kaliteli, düzenli olması ve kurumsal bir yapıya dönüşmesi gerekir. İnşallah sizlerin desteği ile Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda burayı yeniden dizayn etmemiz lazım. Bizim iş bitirme belgemiz Toroslar'dır" dedi.



FOTOĞRAFLI