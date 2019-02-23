Başkan Tuna muhtarlarla buluştu

MERSİN, () - MERSİN'de Cumhur İttifakı MHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, Toroslar ilçesindeki mahalle muhtarları ile bir araya gelirken, "Belediyecilik anlayışımız ve projelerimizle bu kentte hoş bir sada bıraktık" dedi.

Toroslar Belediye Başkanlığı’nda hayata geçirdikleri hizmetlerine katkıda bulanan mahalle muhtarlarına teşekkür eden Başkan Hamit Tuna, 31 Mart’tan sonra da kentteki 13 ilçenin mahalle muhtarıyla el ele gönül gönüle vererek en güzel hizmeti sunmaya devam edeceklerini söyledi. AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Onur Ünlü, MHP Toroslar İlçe Başkanı Hüsnü Doğan ve Cumhur İttifakı MHP Toroslar Belediye Başkan adayı Atsız Afşın Yılmaz’ın da hazır bulunduğu toplantıda projelerini anlatan Başkan Hamit Tuna, "Hizmetlerimizi en etkin ve hızlı ulaştırmamızı sağlayan ve yıllardır birlikte çalıştığımız değerli mahalle muhtarlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum. Göreve ilk başladığımızda muhtarlarımızla yaptığımız toplantıda; çalışma yol haritamızı ifade etmiştik. Sağlık, eğitim ve gençlik dedik. İnşa ettiğimiz tesislerimiz ve kurumlara yaptığımız arsa tahsisleriyle Torosları, sağlığın, eğitimin ve gençliğin merkezi yaptık. Bunu Büyükşehir ölçeğinde büyüterek devam ettireceğiz. Yatırımlarımızla bölgemizi 20 kat büyüttük" diye konuştu. Torosların Eskiden gündüz gidilen, gece gelinen yer iken bugün ise kendi kendine yetebilen bir ilçe haline getirdiklerini ifade eden Başkan Tuna, "Hizmette adaletsizlik yapmadık. Muhtarlarımıza dilekçe verdirtmedik. Yanına gidip, yerinde gördük ve çözümünü yaptık. Az bütçeyle üreterek, kent ekonomisini nasıl şekillendirdiğimizi gösterdik. Tarlada izi olanın, harmanda sözü olur. Buradan, belediye meclis üyelerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Muhtarlarımız, bizim göremediklerimizi görüp bizlere ileten ve hizmetin en etkin bir şekilde verilmesini sağlayan yapılardır. Sizlerin desteği ve teveccühü ile 31 Mart’tan sonra hep birlikte çalışmaya ve kentimize değer katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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