Başkan Tuna, Muhtarlar Günü'nü kutladı

MERSİN, () - MERSİN'de Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, "Muhtarlarımızla Mersin'i geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirmek için dün olduğu gibi bugün de koordineli çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeni ile kutlama mesajı yayınlayan Tuna, "Kentimizde, huzurun, kardeşliğin ve güven içerisinde yaşamanın zeminini oluşturmak hepimizin ortak görevidir. Muhtarlarımız da halkımız ile devlet arasında köprü kuran uç beyleridir. Bu nedenle yönetim anlayışımız içerisinde önemli bir yere sahiplerdir. Bugüne kadar bölgemizin ve kentimizin sorunlarının çözümü noktasında muhtarlarımızla olan istişaremize büyük önem verdik" ifadesini kullandı.

Tuna, yapılacak çalışmalara muhtarların önemli katkılar sağlayacağına olan inancını da dile getirdi.



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