Başkan Tuna, müftülükleri ziyaret etti

MERSİN, () - MERSİN'de Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' dolayısı ile Toroslar ve Yenişehir'de ilçe müftülüklerini ziyaret etti.

Camilerin bir ibadet yeri olmakla birlikte, toplumu birleştiren ve maneviyatı güçlendiren yerler olduğunu belirten Tuna, "İlçemizdeki camilerin bakımı, boyaması ve temizliği başta olmak üzere birçok talebi yerine getirerek vatandaşlarımızın ibadetlerini en iyi şekilde yapmalarına vesile olmaya çalıştık. Cami ve din görevlileri birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Ülkemizin dört bir köşesinde fedakarca hizmet veren din görevlilerimiz ulvi bir vazifeyi yerine getirmektedirler" dedi.

Öte yandan Yenişehir Müftüsü Halil Uzun, Tuna'ya Kuran-ı Kerim hediye etti.



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