Başkan Tuna: Mersin’e hizmet etmek istiyoruz

MERSİN, () - MERSİN’de 3 dönemdir Toroslar Belediye Başkanlığı yapan MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, vatandaşlarla bir arayarak gelerek hem sorunlarını dinledi hem de 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için destek istedi.

Korukent Mahallesi’nde Prof. Dr. Aziz Sancar Gençlik Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Hamit Tuna, burada piknik yapan vatandaşlarla buluştu. Şehir merkezine yakın mesafede bulunması ve doğal ortamıyla Toroslar ilçesinin yanı sıra merkez ilçelerin de yoğun ilgisini gören Gençlik Merkezi’nde piknik yapan ailelerle, çocuklarla ve gençlerle uzun uzun sohbet eden Başkan Tuna, "Toroslar’da; herkesin yaşamaktan mutluluk duyduğu, yeşili ve doğası ile iç içe olan, hasımların hısım olduğu, sporun, sosyal etkinliklerin, eğitim faaliyetlerin merkezi, kendi kendine yetebilen ve istihdam alanlarının oluşturulduğu modern bir kent oluşturduk. Şimdi de inşallah vatandaşlarımızın takdiri ve Allah’ın yardımıyla Mersin'e hizmet etmek istiyoruz. Mersin’in her ilçesinde, her mahallesinde, esnaf ve STK ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın yoğun ilgi ve takdirlerini görüyoruz. Tabi ki bu da bizim çalışma şevkimizi daha da arttırmaktır. Toroslar'a kazandırdığımız hizmetlerimiz bizim referansımızdır. İnşallah değerli Mersinli hemşerilerimizin de desteğiyle 2019 yerel seçimlerinin ardından bu güzel kentimizi dünya kenti yapacağız" dedi.

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